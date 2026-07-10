T20I सीरीज जीतकर भी घमंड में नहीं आए इंग्लैंड के कप्तान, भारत को बताया दुनिया की बेस्ट टीम, अपने बयान से जीता दिल

ब्रिस्टल में गुरुवार रात को खेले गए चौथे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को बुरी तरह रौंद दिया. इंग्लैंड ने टीम इंडिया को इस T20I मैच में 37 गेंद बाकी रहते 9 विकेट से मात दे दी. पांच मैचों की यह T20I सीरीज इंग्लैंड ने जीतते हुए सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है. भारत के खिलाफ टी20 सीरीज जीतने के बाद भी इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक बिल्कुल भी घमंड में नहीं आए हैं. हैरी ब्रूक ने टीम इंडिया का मजाक बनाने की बजाय, उसकी जमकर तारीफ की है.
इंग्लैंड ने पहली बार भारत के खिलाफ बाईलेटरल टी20 (दो या उससे अधिक मैच) सीरीज को अपने नाम किया है. इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक इंग्लैंड की टीम के प्रदर्शन से काफी खुश नजर आए. हैरी ब्रूक ने चौथे टी20 में मिली जीत के बाद कहा, 'इस मुकाबले में हमारा प्रदर्शन शानदार रहा. भारत को हराना हमेशा ही खास होता है. वे हमेशा से ही बहुत अच्छी टीम रही है. जिस तरह से हमने पिच के हिसाब से खुद को ढाला है और उस सतह से निपटने के लिए अलग-अलग स्किल्स का इस्तेमाल किया है, उससे मैं बहुत खुश हूं. जोफ्रा और टंग की आपस में बहुत बनती है. जोफ्रा स्पिनरों से भी बात करते हैं. बस थोड़ी-बहुत बातचीत से बहुत फर्क पड़ता है.'
नंबर-1 T20I बनना इंग्लैंड की टीम अगर भारत के खिलाफ टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला जीतने में सफल रहती है, तो वह इस फॉर्मेट में दुनिया की नंबर-1 टीम बन जाएगी. हैरी ब्रूक ने कहा कि नंबर-1 बनना हमेशा ही अच्छा होता है. उन्होंने कहा, 'अगर हम दुनिया की नंबर-1 टीम बनते हैं तो यह हमारे लिए गर्व की बात होगी. हमारा लक्ष्य यही है कि इस सीरीज में जिस तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं, उसे आगे भी जारी रखें और अंत में ट्रॉफी जीतें.'
हैरी ब्रूक ने चौथे टी20 मैच में सिर्फ 35 गेंदों का सामना करते हुए 79 रनों की धमाकेदार पारी खेली. अपनी बल्लेबाजी को लेकर बात करते हुए इंग्लिश कप्तान ने कहा, 'अपनी बल्लेबाजी को लेकर मैं खुश हूं. मैच से पहले कोचों के साथ इस मैदान पर बल्लेबाजी की रणनीति पर अच्छी चर्चा हुई थी. खुशी है कि मैं टीम के लिए कुछ अहम रन बना सका. हमारी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत उसकी गहराई है. आज हमने रेहान को टीम में शामिल किया, जो नंबर आठ पर आकर बड़े शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं. इससे हमारी बल्लेबाजी और मजबूत हो जाती है और टीम को अतिरिक्त भरोसा मिलता है.'