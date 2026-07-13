ODI में भारत के सामने बच्चा है इंग्लैंड, 52 साल में बनाया ये दबंग रिकॉर्ड, टीम इंडिया ने इतने मैचों में मारी बाजी

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की बात जब आती है, तो उसमें भारत का इंग्लैंड के खिलाफ बेहतरीन रिकॉर्ड है. भारत ने 52 साल में इंग्लैंड की टीम पर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में जबरदस्त दबदबा बनाया हुआ है. इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया को 14 जुलाई यानी कल से 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेलनी है. भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला 14 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे (IST) बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा.
टी20 सीरीज में मिली शर्मनाक हार का हिसाब भारतीय टीम वनडे में चुकता करना चाहेगी. इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज में अब भारत की ODI टीम तहलका मचाने के लिए तैयार है. भारत ICC की ODI रैकिंग में दुनिया की नंबर-1 टीम है. भारत की इस वनडे टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल जैसे अनुभवी खिलाड़ी खेलेंगे. टी20 सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था.
ऐसे में वनडे में टीम इंडिया बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेगी. वनडे टीम की कमान शुभमन गिल संभालते हुए नजर आएंगे. वहीं, रोहित शर्मा और विराट कोहली के आने से भारतीय बल्लेबाजी क्रम वनडे में कहीं ज्यादा संतुलित नजर आ रहा है. मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन और अक्षर पटेल के कंधों पर होगी. वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे.
वनडे सीरीज में तेज गेंदबाजी की अगुवाई जसप्रीत बुमराह करते हुए नजर आएंगे. जसप्रीत बुमराह का साथ देने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और गुरनूर बरार को चुना गया है. हर्षित राणा चोट के चलते वनडे सीरीज से भी बाहर हो गए हैं. स्पिन विभाग की जिम्मेदारी कुलदीप यादव संभालते हुए नजर आ सकते हैं, जबकि रवि बिश्नोई को भी टीम में शामिल किया गया है. वरुण चक्रवर्ती चोट के चलते इस सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे.
भारतीय टीम का पलड़ा वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ भारी रहा है. दोनों देशों के बीच अब तक कुल 110 ODI मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 61 में जीत टीम इंडिया के हाथ लगी है. वहीं, इंग्लैंड ने 44 मैच जीते हैं. 2 मुकाबले टाई रहे हैं, जबकि तीन मैचों का नतीजा नहीं निकल सका है. भारत ने इंग्लैंड में अब तक कुल 44 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें से टीम को 18 में जीत मिली है, तो 23 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है. एक मैच टाई रहा है और 2 मुकाबलों का नतीजा नहीं निकल सका है. भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे इंटरनेशनल मैच साल 1974 में खेला गया था.