Hindi Newsक्रिकेटInd vs Eng: वानखेड़े में महावार, कैसा है दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड, कौन मारेगा तीसरी बार बाजी?

Ind vs Eng: वानखेड़े में महावार, कैसा है दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड, कौन मारेगा तीसरी बार बाजी?

भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मार्च को रोमांचक मुकाबला खेला जाना है. यह मैच इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल होगा और यह मुकाबला मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है. दोनों ही टीमें इस मुकाबले को अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 02, 2026, 09:04 PM IST
image credit- X/ England cricket/BCCI
image credit- X/ England cricket/BCCI

लगातार तीसरी बार है आमना-सामना

क्या आपको पता है कि इंग्लैंड और भारत लगातार तीसरी बार टी20 विश्व कप में आमने सामने हैं. साल 2022 से लेकर 2024 और इस बार भी दोनों टीमों के बीच जोरदार मुकाबला होने की उम्मीद है. ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों बार में जीत किसकी हुई थी. बता दें, साल 2022 में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लिश टीम ने भारत को 10 विकेट से बुरी तरह रौंद कर रख दिया था. वहीं, साल पिछले विश्व कप में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में जगह बनाई. इसके साथ ही चैंपियन भी बनी.

हेड टू हेड आंकड़े

भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 विश्व कप के हेड टू हेड मुकाबलों में फिलहाल इंग्लैंड थोड़ा आगे दिख रहा है. क्या इस बार भी वही हाल होगा जो 2024 में देखने को मिला था? इस बार भी भारत का सेमीफाइनल इंग्लैंड के साथ है, जबकि दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका का मुकाबला न्यूजीलैंड से है. हो सकता है कि भारतीय टीम इंग्लैंड को हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ले, और साउथ अफ्रीका भी न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल तक पहुंच जाए.अब तक टी20 विश्व कप में भारत और इंग्लैंड के बीच कुल 5 मैच खेले गए हैं. इनमें से इंग्लैंड ने 3 मैच अपने नाम किए हैं और भारत ने 2 जीत दर्ज की है. भारतीय टीम इस बार 5 मार्च को होने वाले मैच में जीत हासिल करके स्कोर को बराबरी पर लाने की कोशिश करेगी.

वानखेड़े में है महाजंग

गुरुवार पांच मार्च को दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी. दोनों ही टीमें आज तक के टी20 विश्व कप के इतिहास में दो-दो खिताब अपने नाम कर चुकी हैं. ऐसे में दोनों ही देश तीसरी बार टी20 विश्व कप की ट्रॉफी अपने नाम कर इतिहास में सुनहरे अक्षरों से दर्ज कराने के फिराक में होंगी. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या तीसरी बार इन दोनों में से कोई भी टीम फाइनल जीत पाएगी. बहरहाल, इसके लिए पहले सेमीफाइनल और फिर फाइनल में न्यूजीलैंड या दक्षिण अफ्रीका को हराना होगा. ऐसे में आगे के मुकाबले बड़े ही रोमांचक होने वाले हैं. 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें:

