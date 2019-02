INDvENG: पहले ही मैच में 50 रन बनाकर छाईं मिताली, भारत ने इंग्लैंड को 66 रन से हराया

मुंबई: एकता बिष्ट (25 रन पर 4 विकेट) की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शुक्रवार को वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए पहले वनडे मैच में इंग्लैंड को 66 रनों से हरा दिया. इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है.

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.4 ओवर में 202 रनों का स्कोर बनाया और फिर इंग्लैंड की टीम को 41 ओवर में 136 रन पर ढेर कर दिया.

इंग्लैंड के लिए नेटाली शिवर ने सर्वाधिक 44 और कप्तान हीथर नाइट ने नाबाद 39 रन बनाए. बिष्ट के अलावा शिखा पांडे और दीप्ति शर्मा ने दो-दो जबकि झूलन गोस्वामी ने एक विकेट चटकाए.

We defeat England Women by 66 runs in the 1st ODI

Three wickets for Ekta Bisht in the 40th over

We take a 1-0 lead in the three match ODI series #ENGvIND pic.twitter.com/80GC4MxKqR

