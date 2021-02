Ind vs Eng: Kuldeep Yadav के साथ फिर हुई नाइंसाफी, Virat Kohli के फैसले पर भड़के फैन्स

चेन्नई: भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला चेन्नई (Chennai Test) के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट (joe root) ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है और टीम इंडिया को गेंदबाजी सौंपी है. इस मैच में कप्तान के तौर पर विराट कोहली की वापसी हुई है, जो पैटरनिटी लीव के कारण ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर तीन टेस्ट मैचों में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं थे.

कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की प्लेइंग इलेवन में हैरानी भरे चयन किये. 2 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी के लिए तैयार बैठे कुलदीप यादव (Kuldeep yadav) को एक बार फिर से नजरअंदाज किया गया. कुलदीप यादव (Kuldeep yadav) को नहीं चुनकर विराट कोहली ने लेफ्ट आर्म स्पिनर शाहबाज नदीम को मौका दिया.

इसके अलावा कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में अच्छा प्रदर्शन करने वाले मोहम्मद सिराज को बाहर बैठाकर ईशांत शर्मा को मौका दिया. वॉशिंगटन सुंदर और रविचंद्रन अश्विन का खेलना तय था. सुंदर और अश्विन के साथ तीसरे स्पिनर के तौर पर कुलदीप यादव (Kuldeep yadav) को बड़ा दावेदार माना जा रहा था, लेकिन एक बार फिर उनके साथ नाइंसाफी हुई.

कुलदीप यादव (Kuldeep yadav) ने अपना आखिरी टेस्ट मैच साल 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेला था. उस मैच में कुलदीप यादव (Kuldeep yadav) ने पारी में 5 विकेट लिये थे. सोशल मीडिया पर तमाम क्रिकेट फैंस कुलदीप यादव (Kuldeep yadav) को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की प्लेइंग इलेवन में शामिल करने की मांग कर रहे थे.

Why kuldeep not playing Due to bcci politics

Kuldeep sirf top 15 me aate he. Lekin kabhi 11 me nahi.

Still shocked no kuldeep

Bad luck for Kuldeep missed out again, Axar injury effect on his selection !

Sundar at place of Axar , Nadeem add as 3rd spinner !

Hope he'll get chance in next match...

