India vs England टेस्ट सीरीज से पहले Michael Vaughan ने Team India पर किया ये कमेंट, Twitter पर फैंस ने लगा दी क्लास

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन टीम इंडिया और उसके खिलाड़ियों के खिलाफ अक्सर अपनी तीखी टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इंग्लैंड और भारत (India vs England) के बीच टेस्ट सीरीज से पहले इस दिग्गज के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं. ये वही माइकल वॉन हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारत की 0-4 से हार की भविष्यवाणी की थी, जो बिल्कुल गलत साबित हुई और टीम इंडिया ने कंगारुओं को उसके ही घर में 2-1 से मात दे दी.

अब माइकल वॉन ने भविष्यवाणी की है कि भारत के खिलाफ चार मैचों की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की टीम 0-3 से हारेगी. माइकल वॉन ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'मैं इस सीरीज के लिए बेताब हूं, निश्चित तौर पर भारत इस सीरीज में फेवरेट है, 3-0 से मेरी भविष्यवाणी है, लेकिन आगे क्या होगा कौन जाने.'

Looking forward to this ... India clear favourites ... 3-0 is my prediction but you just never know ... https://t.co/ln4z5gXJNo — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) February 3, 2021

माइकल वॉन के इस ट्वीट के बाद लोगों ने उन्हें ट्विटर पर ट्रोल करना शुरू कर दिया. फैंस ने माइकल वॉन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भारत इस सीरीज में 3-0 से नहीं बल्कि 4-0 से जीतेगा और एक बार फिर उनकी भविष्यवाणी गलत साबित होगी. माइकल वॉन को निशाने पर लेते हुए क्रिकेट फैंस ने कहा कि वॉन की भविष्यवाणी हमेशा गलत साबित होती है, लेकिन फिर भी वह बोलना बंद नहीं करते.

Again ur prediction is going to be wrong it will be 4-0 to India — Raj Kumar Jha (@rajjha48) February 3, 2021

overconfidence is the reason why india C team could defeat australia in aus — levi (@HeavenNucleo) February 3, 2021

You are predicting again

You are not good with them — Pankaj (@Pnkj_Tiwary) February 3, 2021

4-0 coming up with three huge victories for India and one close contest — ANOOP (@ANOOP18660127) February 3, 2021

बता दें कि इससे पहले भारत के ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर माइकल वॉन ने कहा था कि भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार मैचों की टेस्ट सीरीज में 0-4 से हार का सामना करना पड़ेगा. बाद में माइकल वॉन की भविष्यवाणी फ्लॉप साबित हुई. वॉन ने कहा था कि भारत मिशेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और पैट कमिंस की तिगड़ी को नहीं झेल पाएगा. हालांकि बाद में टीम इंडिया ने रहाणे की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रचते हुए मेजबान टीम को 2-1 से मात दे दी.

भारत और इंग्लैंड के बीच चार मैचों की सीरीज के पहले दो टेस्ट मैच चेन्नई में खेले जाएंगे. टेस्ट सीरीज का आगाज 5 फरवरी से होगा. भारत और इंग्लैंड चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में कुल 9 बार आमने-सामने रहे हैं. जिसमें टीम इंडिया को 5 जबकि इंग्लैंड को 3 बार जीत हासिल हुई थी, जबकि एक मैच ड्रॉ रहा. ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस ग्राउंड पर भारत को शिकस्त देना बेहद मुश्किल है.