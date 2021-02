Dhoni की राह पर Rishabh Pant, स्टंप माइक में कैद कमेंट्स हो रहे हैं वायरल, ट्विटर पर Funny Memes की बाढ़

नई दिल्ली: इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट में टीम इंडिया की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और भारतीय गेंदबाज मेहमान टीम को बड़ा स्कोर खड़ा करने से नहीं रोक पाए. हालांकि मैदान पर जहां एक ओर भारतीय टीम की बोलिंग प्रभावी नहीं दिखी वहीं विकेटकीपर ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने क्रिकेट फैंस का मनोरंजन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

ऋषभ पंत के फनी जोक्स

ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने विकेट के पीछे से टीम इंडिया के गेंदबाजों को जमकर प्रोत्साहित किया और साथ ही फैंस को खूब हसाया. उन्होंने कई फनी जोक्स किए, जिसे सुनकर कोई अपनी हंसी नहीं रोक पाएगा.

1- मेरा नाम वॉशिंगटन हैं मुझे DC जाना है.

2- खुद से कुछ नहीं होता इधर, करना पड़ता है.

3- चलो चलो अंदर वालो, माहौल बनाओ यार.

4- भाइयों क्या हो गया, थोड़ी टाइट हो जाओ.

5- उधर से फंसेगा तो मजा आएगा.

6- हवा आ गई है, घुमेगी.

7- भागना पड़े पुज (पुजारा को)

8- पुजेंदर और नरेंदर (पुजारा और नदीम)

ट्विटर पर आई मीम्स की बाढ

Can't wait for Rishabh Pant to start a YouTube channel when he retires. Has already started using 'Tagri bowling', seems to be watching a lot of Shoaib Akhtar videos.#INDvENG #INDvsENG — Gurkirat Singh Gill (@gurkiratsgill) February 6, 2021

Please enjoy this Rishabh Pant meme pic.twitter.com/Ooq1gUZ5Z7 — tom (@TomGaneCFM) February 6, 2021

Rishabh Pant doing his best to make this dull match interesting for the viewers with his on-field commentary — Kiran @kiraniyer27) February 6, 2021

If I was a bowler Rishabh Pant would say

“Mera naam hai Phoebe, mereko khaana hai Buffay” PS- Phoebe Buffay is a FRIENDS(sitcom) Character — Phoebe (@Phoebe__18) February 6, 2021

Now I'm watching this match only to hear Rishabh Pant's commentary... Basss baki to kuch ho hi ni raha hai — =themoonchild) February 6, 2021