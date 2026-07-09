इंग्लैंड की अब खैर नहीं... महान बल्लेबाज अचानक पहुंचा लंदन, ODI सीरीज में रिकॉर्ड्स की सुनामी लाने के लिए तैयार

इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया को 14 जुलाई से 19 जुलाई 2026 तक 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेलनी है. भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला 14 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे (IST) बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा. दूसरा वनडे मैच 16 जुलाई को शाम 5:30 बजे (IST) कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा. तीसरा वनडे मैच 19 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे (IST) लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा.
ODI के महान बल्लेबाज रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ 14 जुलाई से बर्मिंघम में शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज की तैयारी के लिए जल्दी लंदन पहुंच गए हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक रोहित शर्मा ने लंदन और उसके आसपास के लोकल क्लबों में अपने करीबी दोस्तों और लोकल क्लब के गेंदबाजों के साथ कुछ फुल-फ्लेज्ड सेशन किए हैं. रोहित शर्मा पहले बर्कशायर के स्लो क्रिकेट क्लब में गए, इसके बाद वह ब्लॉन्डिन पार्क के पास स्विनकॉम्बे क्रिकेट क्लब गए. रोहित शर्मा, जो अब देश के लिए सिर्फ ODI खेलते हैं, बर्मिंघम में टीम से जुड़ने से पहले वहां के माहौल में ढलना चाहते हैं.
रोहित शर्मा इन हालात में खेलने की चुनौतियों से वाकिफ हैं और वह ODI सीरीज शुरू होने से पहले पूरी तरह तैयार रहना चाहते हैं. 39 साल के रोहित शर्मा को इंग्लैंड में खेलना पसंद है और वनडे में उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है. रोहित शर्मा ने इंग्लैंड की धरती पर 27 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 64.9 की औसत से 1428 रन बनाए हैं और 7 शतक जड़े हैं, जो किसी विदेशी बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा शतकों का रिकॉर्ड हैं.
अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण रोहित ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल पाए थे, लेकिन फिर भी चेन्नई में 79 रनों की पारी खेलकर उन्होंने सीरीज का शानदार अंत किया. रोहित की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही थी, लेकिन पूर्व कप्तान ने बाद में बेहतरीन लय पकड़ ली थी. भारत को इंग्लैंड में अपने अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा के जबरदस्त प्रदर्शन की सख्त जरूरत है, क्योंकि T20I टीम का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है.
भारत के T20I बल्लेबाज इंग्लैंड के हालात के हिसाब से खुद को ढालने में नाकाम रहे हैं और साफ तौर पर IPL में बल्लेबाजी के लिए आसान पिचों पर खेलने के असर से वह उबर नहीं पाए हैं. अफगानिस्तान सीरीज से पहले रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर कुछ चिंताएं थीं, लेकिन उन्होंने बिना किसी परेशानी के फील्डिंग और बल्लेबाजी की और माना जा रहा है कि बर्मिंघम, कार्डिफ और लंदन में होने वाले ODI मैचों से पहले वह पूरी तरह फिट हैं.