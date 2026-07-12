अब आएगा मजा... रोहित-कोहली इंग्लैंड से चुन-चुनकर लेंगे बदला! कब शुरू होगी ODI सीरीज? नोट कर लें टाइमिंग

India vs England ODI Series: इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भारत को 0-4 से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा. इस शृंखला में कभी भारतीय टीम 76 रनों पर ऑलआउट हुई तो कभी 20 ओवर में 257 रन लुटा दिए. पिछले 7 मैचों से टीम इंडिया ने जीत का स्वाद नहीं चखा है. ऊपर से अब टी20 क्रिकेट में भारतीय टीम की बादशाहत भी खत्म हो गई है.
भारत के खिलाफ क्लीन स्वीप कर इंग्लैंड छलांग लगाते हुए आईसीसी टी20 रैंकिंग के शिखर पर पहुंच गया है. आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ हुए सीरीज में भारतीय टीम का खेल देखकर फैंस बहुत निराश हैं. अब 140 करोड़ भारतीयों को खुश करने के लिए टीम इंडिया को अंग्रेजों के खिलाफ पलटवार करना ही होगा. श्रेयस अय्यर की टीम ने तो टी20 सीरीज में नाक कटवा दी, लेकिन भारत की लाज बचाने 4 सुपरस्टार आ रहे हैं.
भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट का एक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है. दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की एकदिवसीय सीरीज खेली जाएगी, जिसका आगाज 14 जुलाई से होगा. भारतीय फैंस के लिए राहत की बात ये है कि टीम इंडिया के दो बड़े सितारे विराट कोहली और रोहित शर्मा एक्शन में लौटने वाले हैं. RO-KO के अलावा कप्तान शुभमन गिल और स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी अंग्रेजों की वाट लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे. ODI में भारत के पास अनुभव की कोई कमी नहीं है और इस फॉर्मेट में टीम इंडिया इंग्लैंड पर भारी पड़ सकती है. ये चारों खिलाड़ी इंग्लैंड में पहुंचकर जमकर पसीना भी बहा रहे हैं.
पहला वनडे- 14 जुलाई, एजबेस्टन, बर्मिंघम (दोपर 3:30 बजे IST)
दूसरा वनडे- 16 जुलाई, सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ, शाम 5:30 बजे IST)
तीसरा वनडे- 19 जुलाई, लॉर्ड्स, लंदन ( दोपहर 3:30 बजे IST)
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़
रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर, जेम्स कोल्स, सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, साकिब महमूद, आदिल राशिद, जो रूट, जोश टंग