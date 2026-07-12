अब आएगा मजा... रोहित-कोहली इंग्लैंड से चुन-चुनकर लेंगे बदला! कब शुरू होगी ODI सीरीज? नोट कर लें टाइमिंग

भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट का एक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है. दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की एकदिवसीय सीरीज खेली जाएगी, जिसका आगाज 14 जुलाई से होगा. भारतीय फैंस के लिए राहत की बात ये है कि टीम इंडिया के दो बड़े सितारे विराट कोहली और रोहित शर्मा एक्शन में लौटने वाले हैं. RO-KO के अलावा कप्तान शुभमन गिल और स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी अंग्रेजों की वाट लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे. ODI में भारत के पास अनुभव की कोई कमी नहीं है और इस फॉर्मेट में टीम इंडिया इंग्लैंड पर भारी पड़ सकती है. ये चारों खिलाड़ी इंग्लैंड में पहुंचकर जमकर पसीना भी बहा रहे हैं.