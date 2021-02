Video: Rohit Sharma का Lucky Charm बनीं पत्नी Ritika Sajdeh, मैदान पर इस क्यूट अंदाज में दिए रिएक्शन

नई दिल्ली: इंग्लैड के खिलाफ चेपक के मैदान पर टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने बेहद नाजुक हालात में टीम की जिम्मेदारी संभाली और भारत को मजबूत स्थिति में लाए.

टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को संभाला और स्कोर बोर्ड को आगे ले गए. कमाल बात तो ये है कि रोहित शर्मा टेस्ट मैच में भी अपने हिटमैन अंदाज में नजर आए. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने 130 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. उन्होंने इस बीच 14 चौके और 2 छक्के लगाए. ये रोहित के टेस्ट करियर का 7वां शतक है. इसके बाद भी उनका बल्ला नहीं रुका और उन्होंने 208 गेदों में 150 रन पूरे किए.

It's been a HITMAN show here at The Chepauk as he brings up his 150 @Paytm #INDvENG pic.twitter.com/T0lil7esxe

रोहित जब बल्लेबाजी कर रहे थे उनकी पत्नी रितिका सजदेह (Ritika Sajdeh) मैदान पर उन्हें चीयर करने पहुंची. रोहित के हर चौके और छक्के पर रितिका ने बेहद क्यूट तरीके से रिएक्ट किया. इतना ही नहीं हिटमैन जब अपने शतक के पास थे तब उनकी पत्नी बेहद डरी हुई थी और ये उनके चहरे पर साफ नजर आ रहा था. जैसे ही रोहित ने अपना शतक पूरा किया, तब रितिका के चहरे पर जो हंसी थी वो देखने लायक थी.

