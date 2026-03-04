Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटIndia vs England: Semifinal के रण में यह चीज तय करेगी फाइनल का टिकट...इंग्लैंड का रिकॉर्ड बेहद शानदार, सूर्या ब्रिगेड की 1 गलती डुबो देगी नैया

India vs England: Semifinal के रण में यह चीज तय करेगी फाइनल का टिकट...इंग्लैंड का रिकॉर्ड बेहद शानदार, सूर्या ब्रिगेड की 1 गलती डुबो देगी नैया

India vs England Semifinal: टी20 विश्व कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड के बीच टक्कर होने जा रही है. इस हाईवोल्टेज मुकाबले से ठीक पहले टीम इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी उजागर हो गई है. एक आंकड़ा यह कहता है कि सूर्या सेना ने अगर एक छोटी सी भी गलती की तो लापरवाही भारी पड़ सकती है.

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 04, 2026, 08:26 AM IST
फोटो क्रेडिट AI
फोटो क्रेडिट AI

India vs England Semifinal: टी20 विश्व कप जैसे बड़े मंच पर जब बात आती है नॉकआउट गेम्स की तो हर मोर्चे पर खरा उतरना जरूरी है. एक छोटी सी गलती काम खराब कर सकती है. टी20 विश्व कप 2026 में टीम इंडिया 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच खेलेगी. इस जंग पर पूरी दुनिया की नजर रहने वाली है. मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है, लेकिन इस जंग से ठीक पहले एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है, जिसने फैंस की नींद उड़ाने के साथ ही भारतीय खेमे में खलबली मचा दी होगी. यह वही आंकड़ा है, जो संकेत देता है कि सेमीफाइनल में सूर्या ब्रिगेड की एक गलती से टीम इंडिया की नैया डूब सकती है और फाइनल में पहुंचने का सपना टूट सकता है.

यह आंकड़ा कैच लेने से जुड़ा है. जब आप भारत और इंग्लैंड के बीच कैच पकड़ने का फर्क देखेंगे तो दंग रह जाएंगे. टीम इंडिया की हालत बेहद खराब है, जबकि इंग्लैंड ने इस मामले में बढ़िया काम किया है.  नीचे जो आंकड़ा दिया गया है, उसे देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे कि टी20 की नंबर 1 टीम की इतनी बुरी हालत कैसे हो सकती है?

आखिर क्या है यह आंकड़ा?

एशिया कप 2025 से लेकर अब तक टीम इंडिया ने 28 T20I मुकाबलों में कुल 132 कैच पकड़े हैं, जबकि 42 छोड़े हैं. टीम इंडिया की कैच पकड़ने की क्षमता 75.8 प्रतिशत रही है, जबकि इंग्लैंड ने इसी दौरान 98 कैच लपके हैं और सिर्फ 17 छोड़े हैं. इंग्लिश टीम की कैच पकड़ने की क्षमता 84.5 प्रतिशत रही है. कुल मिलाकर टीम इंडिया ने इंग्लैंड के मुकाबले 25 कैच ज्यादा छोड़े हैं. यह एक ऐसा आंकड़ा है, जो बताता है कि टीम इंडिया फिसड्डी है और इंग्लैंड की फील्डिंग कमाल रही है.

टी20 विश्व कप 2026 में भी सबसे फिसड्डी है टीम इंडिया

आपको जानकर हैरानी होगी कि टी20 विश्व कप 2026 में टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा कैच छोड़ने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है. वह सभी 20 टीमों में कैच छोड़ने के मामले में 20 कैचों के साथ नंबर 1 पर काबिज है. दूसरे नंबर पर श्रीलंका है, जिसने कुल 11 कैच छोड़े. यह वही आंकड़ा है जो बताता है कि यह टीम की सबसे बड़ी कमजोरी है, जो मुसीबत बनकर सामने आई है. अगर इंग्लैंड के खिलाफ एक भी कैच छूटा तो टीम इंडिया को हार झेलनी पड़ सकती है.

ये भी पढ़ें: SA vs NZ Semifinal: साउथ अफ्रीका की जीत का इशारा कर रहे ये 5 आंकड़े....हर मामले में कीवियों से आगे है मार्करम की सेना

 

Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

T20 World Cup 2026

