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IND vs ENG: हार की हैट्रिक के बाद भड़के कप्तान श्रेयस अय्यर, नाम लिए बिना इस खिलाड़ी पर फोड़ा ठीकरा

IND vs ENG T20I: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टी20 मैच में रवि बिश्नोई के एक ओवर ने कैसे खेल का रुख पलट दिया? जैकब बेथेल की शानदार पारी ने इंग्लैंड को जीत दिलाई. मैच के बाद श्रेयस अय्यर ने क्या कहा?

Written ByRohit Raj
Published: Jul 05, 2026, 03:34 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 03:34 AM IST
IND vs ENG: हार की हैट्रिक के बाद भड़के कप्तान श्रेयस अय्यर, नाम लिए बिना इस खिलाड़ी पर फोड़ा ठीकरा
Image Credit: भारत के टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर. Picture Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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