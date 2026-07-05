IND vs ENG: हार की हैट्रिक के बाद भड़के कप्तान श्रेयस अय्यर, नाम लिए बिना इस खिलाड़ी पर फोड़ा ठीकरा

IND vs ENG T20I: इंग्लैंड ने मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत को चार विकेट से हरा दिया. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम मैच के एक बड़े हिस्से में पूरी तरह नियंत्रण में दिख रही थी, लेकिन खेल के अंतिम पलों में इंग्लैंड ने जबरदस्त पलटवार करते हुए मैच को जीत लिया. अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया की ये लगातार तीसरी हार है. इससे पहले आयरलैंड में दो टी20 मैचों में शिकस्त मिली थी और चेस्टर ले स्ट्रीट में इंग्लैंड से पहला टी20 रद्द हुआ था.
भारतीय गेंदबाजों ने पावरप्ले में बेहतरीन शुरुआत की और तीन विकेट झटके, जिसमें फिल साल्ट और जोस बटलर बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए. इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने 15 गेंदों में 39 रनों की तेज पारी खेलकर जवाबी हमला करने की कोशिश की, जिसे पावरप्ले खत्म होने से ठीक पहले अक्षर पटेल ने समाप्त कर दिया. इसके बाद भारत ने बीच के ओवरों में भी नियंत्रण बनाए रखा. जैसे-जैसे इंग्लैंड ने अपनी पारी को ठीक किया, खेल का संतुलन बिगड़ने लगा.
मैच का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ 17वें ओवर में आया जब जैकब बेथेल ने रवि बिश्नोई को निशाना बनाया. बेथेल ने इस ओवर में तीन छक्के जड़े और बिश्नोई द्वारा फेंकी गई दो नो-बॉल का पूरा फायदा उठाया, जिससे इस ओवर में कुल 29 रन बने. इस ओवर ने न केवल मैच को पूरी तरह से इंग्लैंड के पक्ष में झुका दिया, बल्कि यह भारत के लिए मैच का सबसे खराब ओवर भी साबित हुआ.
बिश्नोई के उस महंगे ओवर के बाद इंग्लैंड ने मैच की शर्तों को तय करना शुरू कर दिया. बेथेल ने 46 गेंदों में नाबाद 76 रनों की पारी खेलकर रन चेज को बखूबी संभाला, जबकि टॉम बैंटन ने 32 गेंदों में 39 रनों की संयमित पारी खेलकर उनका अच्छा साथ दिया. 22 वर्षीय बेथेल ने अंततः मेजबान टीम को जीत की दहलीज के पार पहुंचाया. अब इंग्लैंड पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना चुका है.
मैच समाप्त होने के बाद श्रेयस अय्यर ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे एक ओवर ने मैच की लय बदल दी और खेल को उनकी पहुंच से बाहर कर दिया. श्रेयस ने पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन में कहा, ''मुझे लगता है कि हम सभी जानते हैं कि मैच कहां हमारे हाथ से निकला, लेकिन मैं किसी विशेष खिलाड़ी की आलोचना नहीं करना चाहता. हम 15वें ओवर तक बहुत अच्छी स्थिति में थे, लेकिन फिर अचानक लय उनकी तरफ चली गई और वहां से उनके लिए राह आसान हो गई.''