IND vs ENG: जीत के बावजूद टीम इंडिया में टेंशन का माहौल, चोटिल हुए दो अहम क्रिकेटर्स, दूसरे ODI में खेलने पर सस्पेंस

भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले ODI मैच में 6 विकेट से जीत दर्ज कर ली है. इसी के साथ ही शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने तीन मैचों की ODI सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है. दूसरा ODI मैच कल यानी गुरुवार को कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा. दूसरे ODI मैच में अगर भारत जीत दर्ज करता है, तो वह सीरीज पर कब्जा जमाते हुए 2-0 से अजेय बढ़त बना लेगा. कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स मैदान पर होने वाले दूसरे ODI मैच से पहले टीम इंडिया में टेंशन का माहौल है.
टीम इंडिया के दो अहम खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे ODI मैच से पहले चोटिल हो गए हैं. भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है, लेकिन पहले ODI मैच के दौरान उनके दो अहम खिलाड़ियों को फिटनेस से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ पहला वनडे 6 विकेट से जीता, लेकिन उन्हें फिटनेस से जुड़ी दोहरी चिंता का सामना करना पड़ा. शुभमन गिल पैर की समस्या के कारण रिटायर्ड हर्ट हो गए और गेंदबाज गुरनूर बरार पिंडली की समस्या के कारण मैदान से बाहर चले गए, जिससे दूसरे ODI में उनके खेलने पर संदेह पैदा हो गया है.
भारत ने मंगलवार को इंग्लैंड के मौजूदा दौरे पर अपनी पहली जीत का इंतजार खत्म किया. शानदार गेंदबाजी और उसके बाद बल्ले से बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में छह विकेट से आसान जीत हासिल की और तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. यह ऐसा मैदान था, जहां इंग्लैंड ने साल 2014 से कोई वनडे नहीं हारा था. भारतीय पारी के दौरान शुभमन गिल 26वें ओवर में शतक से चूक गए, क्योंकि पैर की समस्या के कारण उन्हें रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा.
अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर के मैच फिनिश करने के कारण शुभमन गिल को दोबारा बल्लेबाजी करने की जरूरत नहीं पड़ी. शुभमन गिल की फिटनेस समस्या के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. शुभमन गिल से पहले, भारत का एक और खिलाड़ी मैच के बीच में ही मैदान से बाहर चला गया था. गुरनूर बरार इंग्लैंड की पारी का 48वां ओवर फेंकने के लिए तैयार दिख रहे थे, तभी टीम के फिजियो को मैदान पर बुलाया गया और उन्होंने गुरनूर बरार की दाहिनी पिंडली का इलाज किया. हालांकि, गुरनूर बरार मैदान से बाहर चले गए और उनकी जगह अक्षर पटेल को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया.
पहले और दूसरे वनडे के बीच सिर्फ एक दिन का अंतर है, इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या शुभमन गिल और गुरनूर बरार दोनों ठीक होकर पूरी तरह फिट हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि भारत सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बनाने की कोशिश कर रहा है. सीरीज का दूसरा ODI मैच 16 जुलाई को कार्डिफ में खेला जाएगा. बता दें कि एजबेस्टन के मैदान पर टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया. इस हार के साथ ही इंग्लैंड का एजबेस्टन में 12 साल से चला आ रहा विजय रथ भी थम गया. एजबेस्टन के मैदान पर इंग्लैंड ने वनडे क्रिकेट में आखिरी हार का सामना साल 2014 में भारत के खिलाफ ही किया था.