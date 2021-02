Ind vs Eng: 2 साल से टेस्ट मैच में नहीं खेला Team India का ये खिलाड़ी, फैंस की मांग- इंग्लैंड के खिलाफ दो मौका

चेन्नई: भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच चेन्नई में कल यानी शुक्रवार से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए भारत के दो स्पिनरों में कड़ी टक्कर चल रही है. कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) दो साल बाद टेस्ट टीम में वापसी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको अक्षर पटेल (Axar Patel) से कड़ी टक्कर मिल सकती है, जो बल्लेबाजी और लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी दोनों कर सकते हैं.

टीम इंडिया (Team India) के लिए प्लेइंग इलेवन का चयन करना मुश्किल हो सकता है. अक्षर बल्लेबाजी में अपना दम दिखा सकते हैं और वह रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) के समान विकल्प भी होंगे. दूसरी तरफ बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव भी चयन के बड़े दावेदार हैं.

वॉशिंगटन सुंदर और रविचंद्रन अश्विन का खेलना तय है. सुंदर और अश्विन के साथ तीसरा स्पिनर कौन होगा ये फैसला बड़ा मुश्किल होगा. कुलदीप यादव ने अपना आखिरी टेस्ट मैच साल 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेला था. उस मैच में कुलदीप यादव ने पारी में 5 विकेट लिये थे. सोशल मीडिया पर तमाम क्रिकेट फैंस कुलदीप यादव को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की प्लेइंग इलेवन में शामिल करने की मांग कर रहे हैं.

Aakash Chopra Picks his India's XI for the 1st Test match against England: 1. Rohit Sharma.

2. Shubman Gill.

3. Che Pujara.

4. Virat Kohli (C).

5. Ajinkya Rahane.

6. Rishabh Pant (WK).

7. Washington Sundar.

8. Ravi Ashwin.

9. Kuldeep Yadav.

10. Ishant Sharma.

11. Jasprit Bumrah. — CricketMAN2 (@man4_cricket) January 31, 2021

My team for the first test in Chennai.

1.Gill

2.Sharma

3.Pujara

4.Kohli

5.Rahane

6.Pant

7.Axar Patel

8.Aswin

9.Kuldeep Yadav

10.Bumrah

11.Ishant sharma — Dr Nepun K N (@k_nepun) February 1, 2021

Kuldeep Yadav will be best option — PRIYANKA MISHRA(@prisanya12) February 2, 2021

But according to me

Axar is good for white ball cricket..he is more sort of bowler who contains run

& One left arm is good enough i.e Kuldeep Yadav

So 5 bowlers should be

Ashwin

Washington Sundar (Home Adv & in red hot form)

Kuldeep

Ishant

Bumrah — AMAN MATHUR (@AMANX201) January 31, 2021

Kuldeep Yadav will be the leading wicket taker by the margin of 7 wickets. — Ricky talks cricket (@CrickeyRicky) January 30, 2021

2 साल से टेस्ट मैच नहीं खेलने वाले कुलदीप यादव का मानना है कि अगर उन्हें चेन्नई में होने वाले पहले टेस्ट में मौका मिलता है तो यह उनके डेब्यू मैच जैसा होगा. बता दें कि कुलदीप यादव ने साल 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धर्मशाला में अपना टेस्ट डेब्यू किया था.

बता दें कि कुलदीप यादव ने भारत के लिए अब तक 6 टेस्ट मैचों में 24 विकेट लिये हैं. कुलदीप यादव ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी टीम इंडिया के साथ मौजूद थे, लेकिन वह पूरी सीरीज में बाहर ही बैठे रहे. अजिंक्य रहाणे और कोच रवि शास्त्री ने कुलदीप यादव की तारीफ भी की थी, क्योंकि कुलदीप ने बिना किसी स्वार्थ के भारतीय बल्लेबाजों को नेट्स पर अभ्यास कराया था.