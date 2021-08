'बंद करो भारत और इंग्लैंड का टेस्ट मैच', जानिए सोशल मीडिया पर क्यों उठी ये मांग

नई दिल्ली: इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच को जीतने की दहलीज पर खड़ी टीम इंडिया के साथ बारिश ने नाइंसाफी कर दी. टीम इंडिया (Team India) इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच को बारिश के कारण नहीं जीत पाई. भारत को नॉटिंघम टेस्ट मैच के पांचवें और आखिरी दिन जीत के लिए 157 रन और बनाने थे, जबकि उसके 9 विकेट बाकी थे, लेकिन लगातार बारिश के कारण एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी और मैच ड्रॉ हो गया.

सोशल मीडिया पर उठी सीरीज बंद करने की मांग

सोशल मीडिया पर इसके बाद फैंस का जबर्दस्त गुस्सा देखने को मिला. फैंस ने सोशल मीडिया पर भारत और इंग्लैंड का टेस्ट मैच बंद करने की मांग उठाई. फैंस का कहना है कि इंग्लैंड क्रिकेट खेलने के लिहाज से बेहद वाहियाद जगह है. यहां ज्यादातर मैच बारिश की भेंट चढ़ जाते हैं. वर्ल्ड कप हो या आम मैच इंग्लैंड में ज्यादातर बारिश ने खेल को बर्बाद किया है.

Engalnd is worst place to play .

Agree…?? #ENGvsIND — Neeraj vishwakarma (@Neerajv43297446) August 8, 2021

England should make at least 3 stadium water proof stadium with more pitches especially for test match #ENGvsIND — Keshav (@Keshav76504522) August 8, 2021

Rain just saved England from loosing ! #ENGvsIND #rain — Tarun Adi (@taaaafyyyyy) August 8, 2021

Wash Out..!!!! It’s A Shame..!!! #EngVsInd..!!!! Previously they were White Wash..!!! With @imVkohli it’s Rain Wash — Joy Samuel Carie (@joy_samuel79) August 8, 2021

Man Of The Match:- Root #ENGvsIND

We Don't Want Matches In England — SRIKANTH (@pkfan45) August 8, 2021

1st test draw !!!! Disappointed

Rain plays very well against india every time

WELL PLAYED RAIN #engvsind #rain — Shivam Singh (@ShivamS56379480) August 8, 2021

The weather robbed #India of a win in the first test match at #Notts. #engvind — Bharath Shastry (@bharathshastry) August 8, 2021

It's time to move cricket matches out of England. English weather has ruined so many great tournaments and matches. Champions Trophy 2017, World Cup 2019, World Test Championship 2021 and now this. India had this match totally under control.#ENGvsIND — Taher Burhani (@BhaadeKaTattoo) August 8, 2021

India clearly had the advantage, but one could never say.

Looking forward to the next test.#INDvsENG — lesley d. biswas (@lesleydbiswas) August 8, 2021

India and England looking for a result on Day5 of the test match. Nottingham weather : pic.twitter.com/VOG47mUXeb — Harshvardhan Agrawal (@Harsh_humour) August 8, 2021

Such a shame about the rain. Could have been a classic today: India favourites, but England in with a chance. Looking like 0-0 heading to Lord's for Thursday's second Test. — Lawrence Booth (@the_topspin) August 8, 2021

When India is When India is

Losing !! Winning !! pic.twitter.com/ZvFFq9mEDF — టక్ Gokul (@Gokul_1909) August 8, 2021

-India lost semifinal of WC 2019

Due to English weather. -India lost WTC final

Due to English weather. -Nownot looking wining at Trent Bridge (Nottingham), One more setback. Hate English conditions.#ENGvIND @WasimJaffer14 @BCCI @MichaelVaughan — Siddharth jagirdar (@Siddharthjagir1) August 8, 2021

ECB shouldn't opt for organising any ICC events, please! #ENGvIND — Shivam Goyal (@goyalshivam_) August 8, 2021

भारत से छिन गया जीत का बड़ा मौका

बता दें कि लगातार बारिश के कारण भारत से इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में जीत का मौका छिन गया. मैच ड्रॉ होने पर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का गुस्सा भी फूटा. पांचवें और आखिरी दिन का खेल बारिश की भेंट चढ़ गया और लंबे इंतजार के बाद भी मैच शुरू नहीं किया जा सका. इस मैच के ड्रॉ होने के बाद भारतीय फैंस काफी निराश हैं.

दूसरा टेस्ट मैच 12 अगस्त से

इससे पहले वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल में भी बारिश ने लगातार खलल डाला था और अब इस पहले टेस्ट में बारिश ने मैच ड्रॉ करा दिया. भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 12 अगस्त से लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाएगा. कप्तान विराट कोहली ने साफ किया है कि अगले टेस्ट मैच में टीम इंडिया चार तेज गेंदबाज और एक स्पिनर के साथ उतरेगी.