फिर गूंजेगा रोहित-विराट का नाम... पहले T20 फिर वनडे, भारत-इंग्लैंड सीरीज के नए शेड्यूल का ICC ने शेयर किया पोस्टर

India vs England: ICC ने अगले साल भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली टी20 इंटरनेशनल सीरीज और वनडे सीरीज के शेड्यूल लिए एक पोस्टर जारी किया है. भारतीय टीम 2026 में व्हाइट बॉल सीरीज के लिए इंग्लैंड का दौरा करेगी, जिसकी वनडे सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली एक्शन में नजर आएंगे.
India vs England: भारत और इंग्लैंड के बीच रोमांचक टेस्ट सीरीज खत्म हो चुकी है. 5 मैचों की यह एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2-2 से ड्रॉ रही. केनिंग्टन ओवल में हुआ सीरीज का आखिरी मैच जीतकर टीम इंडिया ने सीरीज बराबर की. हालांकि, इसके बाद भारत और इंग्लैंड के बीच व्हाइट बॉल सीरीज का ऐलान हो चुका है. यह सीरीज 2026 में खेली जाएगी. दोनों टीमों के इस शेड्यूल का ICC ने एक पोस्टर शेयर किया है. इस पोस्टर में रोहित शर्मा और हैरी ब्रूक का फोटो भी लगा हुआ है.
ICC ने शेयर किया पोस्टर
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2026 में होने वाले भारत के इंग्लैंड दौरे के शेड्यूल का एक जबरदस्त पोस्टर बनाया है. इस पोस्टर में 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों और तीन वनडे मैचों की सीरीज की तारीखों के अलावा रोहित शर्मा और हैरी ब्रूक की फोटो है. बता दें कि रोहित शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन वह वनडे फॉर्मट में अभी भी भारतीय टीम के कप्तान बने हुए हैं.
1 जुलाई से शुरू होगा दौरा
भारत का यह इंग्लैंड दौरा 1 जुलाई, 2026 से शुरू होगा, जो लगभग 20 दिन तक चलेगा. टी20 इंटरनेशनल सीरीज से इसका आगाज होगा. वहीं, 19 जुलाई को तीसरे और आखिरी वनडे के साथ टीम इंडिया इस टूर का समापन करेगी. रोहित शर्मा के टी20 इंटरनेशनल से संन्यास के बाद से ही सूर्यकुमार यादव को इस फॉर्मेट के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है. ऐसे में वह इस दौरे पर भी टी20 टीम की अगुवाई करते नजर आएंगे. वहीं, वनडे टीम की कमान रोहित शर्मा संभालते नजर आएंगे. रोहित शर्मा के अलावा वनडे सीरीज में विराट कोहली भी एक्शन में नजर आएंगे. विराट भी टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं.
भारत का इंग्लैंड दौरा 2026
1 जुलाई, 2026 - पहला टी20, डरहम
4 जुलाई, 2026 - दूसरा टी20, मैनचेस्टर
7 जुलाई, 2026 - तीसरा टी20, नॉटिंघम
9 जुलाई, 2026 - चौथा टी20, ब्रिस्टल
11 जुलाई, 2026 - 5वां टी20, सॉउथम्पटन
14 जुलाई, 2026 - पहला वनडे, बर्मिंघम
16 जुलाई, 2026 - दूसरा वनडे, कार्डिफ
19 जुलाई, 2026 - तीसरा वनडे, लॉर्ड्स
एक्शन में होंगे रोहित-विराट
रोहित शर्मा और विराट कोहली इस दौरे की वनडे सीरीज में एक्शन में नजर आएंगे. इन दोनों भारतीय दिग्गजों को मैदान पर देखने के लिए फैंस अभी से बेताब हैं. हालांकि, इन दोनों दिग्गजों का नाम इंग्लैंड के मैदानों में गूंजने से पहले ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स में भी गूंजेगा, जब भारतीय टीम तीन वनडे और 5 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी. 19 अक्टूबर से वनडे सीरीज के साथ यह टूर शुरू होगा.