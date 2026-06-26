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IND vs IRE 1st T20: वैभव सूर्यवंशी के ऐतिहासिक डेब्यू पर फिरेगा पानी? पहले टी20 से ठीक पहले बेलफास्ट से आई बेहद बुरी खबर

India vs Ireland 1st t20 Belfast Weather Report: क्या वैभव सूर्यवंशी का ऐतिहासिक डेब्यू बारिश की भेंट चढ़ जाएगा? बेलफास्ट में भारत बनाम आयरलैंड पहले टी20 मैच पर काले बादल मंडरा रहे हैं. जानें मौसम का हाल, वैभव के रिकॉर्ड और मैच की पूरी जानकारी.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 26, 2026, 05:35 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:46 AM IST
IND vs IRE 1st T20: वैभव सूर्यवंशी के ऐतिहासिक डेब्यू पर फिरेगा पानी? पहले टी20 से ठीक पहले बेलफास्ट से आई बेहद बुरी खबर
Image Credit: भारत बनाम आयरलैंड पहला टी20 मैच मौसम

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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