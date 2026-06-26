India vs Ireland 1st t20 Belfast Weather Report: भारत बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच से अपने यूके दौरे की शुरुआत करने वाला है. भारत और आयरलैंड के बीच दो टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज बेलफास्ट में खेला जाएगा. इस मुकाबले में मौसम की अहम भूमिका हो सकती है. मैच के दौरान रुक-रुक कर बारिश होने की भविष्यवाणी की गई है. जहां प्रशंसक यह देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि क्या 15 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी अपना सीनियर अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करेंगे, वहीं बारिश एक अनचाही बाधा बनकर उभर सकती है.
बीबीसी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, शुक्रवार को हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना है, जो दोपहर और शाम तक जारी रह सकती है. मैच के निर्धारित समय के दौरान बारिश की संभावना 30 से 43 प्रतिशत के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा.
क्या मैच धुलने का है खतरा?
हालांकि, पूर्वानुमान रुक-रुक कर होने वाली बौछारों की ओर इशारा करता है, लेकिन फिलहाल लगातार भारी बारिश का कोई संकेत नहीं है. दिन भर में धूप खिलने की भी उम्मीद है, जिससे यह आशा जगी है कि बारिश की रुकावटों के बावजूद पहला टी20 मैच पूरा किया जा सकेगा. बेलफास्ट में पिछले कुछ दिनों से मौसम काफी अस्थिर रहा है, जिससे परिस्थितियों का अनुमान लगाना कठिन है.
टीम शीट पर टिकी हैं सबकी नजरें
मैच शुरू होने से पहले ही सारी चर्चा सूर्यवंशी के इर्द-गिर्द सिमट गई है. बिहार के इस 15 वर्षीय बल्लेबाज को उनके शानदार आईपीएल अभियान के बाद भारतीय टीम में शामिल किया गया है, जहां उन्होंने दुनिया के दिग्गज गेंदबाजों के खिलाफ निडर होकर बल्लेबाजी की थी. यदि उन्हें प्लेइंग XI में चुना जाता है, तो वह भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन जाएंगे, जो उनके करियर की एक और बड़ी उपलब्धि होगी.
यह मुकाबला शुक्रवार, 26 जून को बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में खेला जाएगा. मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:00 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 5:30 बजे होगा. भारतीय प्रशंसक इस मैच को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देख सकते हैं और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.