India vs Ireland 1st T20I: भारत और आयरलैंड के बीच पहला T20I मैच आज बेलफास्ट में शाम 6:00 बजे (IST) से खेला जाएगा. इस मैच से पहले भारत के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा की खूब चर्चा हो रही है. अभिषेक शर्मा अगर आयरलैंड के खिलाफ इस मैच में 4 छक्के लगाने में कामयाब रहते हैं, तो वह एक 'प्रचंड महारिकॉर्ड' बना देंगे. अभिषेक शर्मा इसी के साथ ही क्रिस गेल और सूर्यकुमार यादव का महारिकॉर्ड तोड़ देंगे. अभिषेक शर्मा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के जड़ने के मामले में क्रिस गेल और सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ देंगे. अभिषेक शर्मा इस तरह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ जाएंगे.
अभिषेक शर्मा दुनिया के नंबर-1 T20I बल्लेबाज हैं. टीम इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा ने अभी तक 46 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 190.47 के स्ट्राइक रेट और 33.44 की औसत से 1438 रन बनाए हैं. अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में 2 शतक और 10 अर्धशतक ठोके हैं. टी20 इंटरनेशनल में अभिषेक शर्मा ने अभी तक 139 चौके और 96 छक्के उड़ाए हैं. अभिषेक शर्मा का टी20 इंटरनेशनल में हाईएस्ट स्कोर 135 रन है.
1. एविन लुईस (वेस्टइंडीज) - 42 पारियों में 100 छक्के
2. सूर्यकुमार यादव (भारत) - 49 पारियों में 100 छक्के
3. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) - 49 पारियों में 100 छक्के
4. कॉलिन मुनरो (न्यूजीलैंड) - 57 पारियों में 100 छक्के
5. एरॉन फिंच (ऑस्ट्रेलिया) - 70 पारियों में 100 छक्के
बता दें कि वेस्टइंडीज के बल्लेबाज एविन लुईस के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. एविन लुईस ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 42 पारियों में 100 छक्के जड़ने का कमाल किया था. अब अभिषेक शर्मा के पास इस एलीट लिस्ट में दूसरे नंबर पर आने का मौका है. टी20 इंटरनेशनल में अभिषेक शर्मा ने अभी तक 139 चौके और 96 छक्के उड़ाए हैं. अभिषेक शर्मा ने अभी तक ओवरऑल 196 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 175.77 के स्ट्राइक रेट और 33.16 की औसत से 5804 रन बनाए हैं.