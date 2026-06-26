IRE के खिलाफ पहली बार हारी वर्ल्ड चैंपियन इंडिया, इन 5 खिलाड़ियों ने डुबोई लुटिया, अय्यर की कप्तानी पर लगा दाग

India vs Ireland 1st T20I Highlights: बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब मैदान पर शुक्रवार को क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला. मौजूदा टी20 वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम को दुनिया की 12वें नंबर की टीम आयरलैंड ने पहले टी20 मुकाबले में 34 रनों के बड़े अंतर से रौंदकर इतिहास रच दिया.
इस करारी हार के साथ ही नियमित कप्तान के रूप में श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के कप्तानी युग का आगाज बेहद शर्मनाक रहा. इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 182 रन बनाए थे. जवाब में स्टार खिलाड़ियों से सजी टीम इंडिया 18.5 ओवर में महज 148 रनों पर ही ढेर हो गई. इस जीत के साथ ही आयरलैंड ने दो मैचों की सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त बना ली है.
इस ऐतिहासिक मुकाबले से पहले भारत और आयरलैंड के बीच कुल 8 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए थे और सभी में भारत को जीत मिली थी, लेकिन अब दोनों टीमों के बीच हेड-टू-हेड का आंकड़ा 9 मैचों में 8-1 हो गया है. आयरलैंड ने भारत के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में अपने इतिहास की पहली जीत दर्ज की है. फैंस के लिए एक और निराशा की बात यह रही कि इस मैच में भी 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका नहीं मिल सका.
183 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. आईपीएल 2026 में रनों का अंबार लगाने वाले स्टार खिलाड़ी संजू सैमसन और ईशान किशन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए. टीम के 7 बल्लेबाज तो दहाई (Double Digit) के आंकड़े को भी नहीं छू सके.
सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने भारत के लिए सबसे ज्यादा 50 रन बनाए. उन्होंने महज 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन अपनी 20वीं गेंद पर वह आउट हो गए. अभिषेक ने अपनी पारी में 7 चौके और 2 छक्के लगाए. मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा ने 19 रन (21 गेंद), शिवम दुबे ने 25 रन (14 गेंद) और अक्षर पटेल ने 15 रन (16 गेंद) का योगदान दिया, जो जीत के लिए काफी नहीं था.
भारत के लिए जो 5 खिलाड़ी विलेन बने, उनमें पहला नाम संजू सैमसन का है, जिन्होंने 4 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बनाए. दूसरा नाम ईशान किशन का है, जो 5 गेंदों पर 3 रन ही बना सके. तीसरा नाम खुद कप्तान श्रेयस अय्यर का है, जो एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विकेट दे गए और 7 गेंदों में केवल 3 रन ही बना सके.
चौथा नाम प्रसिद्ध कृष्णा का है, जिन्होंने 4 ओवर में 57 रन दिए और एक भी विकेट नहीं लिया. पांचवां नाम वॉशिंगटन सुंदर का है, जो न तो गेंद से कमाल दिखा पाए और न बल्ले से. उन्होंने एकमात्र ओवर में 19 रन खर्च किए और फिर बल्लेबाजी में, जब टीम को उनसे अच्छी पारी की उम्मीद थी, तो उन्होंने सिर्फ 12 गेंदों पर 9 रन बनाए.
इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड की टीम को उनके कप्तान लोर्कन टकर और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज गैरेथ डेलानी ने शानदार स्कोर तक पहुंचाया. कप्तान टकर ने मोर्चे से लीड करते हुए 36 गेंदों पर 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से 50 रनों की कप्तानी पारी खेली. नंबर-6 पर आए गैरेथ डेलानी ने भारतीय गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए 32 गेंदों पर 3 चौके और 3 छक्के जड़कर 49 रनों की तूफानी पारी खेली.
भारत के लिए गेंदबाजी में आईपीएल स्टार हर्षित राणा ने सबसे शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 ओवर में 3 विकेट चटकाए. उनके अलावा अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल को 2-2 विकेट मिले, जबकि शिवम दुबे ने 1 विकेट निकाला. हालांकि, भारतीय गेंदबाज आखिरी ओवरों में रनों की गति पर अंकुश लगाने में नाकाम रहे, जिसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा.