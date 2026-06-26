भारतीय टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर को आज आयरलैंड के खिलाफ बेलफास्ट में होने वाले पहले टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन चुनने में बहुत माथापच्ची करनी होगी. श्रेयस अय्यर आयरलैंड के खिलाफ इस टी20 इंटरनेशनल सीरीज से अपने कप्तानी करियर का आगाज करेंगे. भारत और आयरलैंड के बीच दो मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज की शुरुआत आज से होगी. पहला मुकाबला आज बेलफास्ट में शाम 6:00 बजे (भारतीय समयानुसार) से खेला जाएगा. भारतीय टीम एक नए कप्तान और टीम में कई नए चेहरों के साथ खेलेगी.
कप्तान श्रेयस अय्यर के सामने ये चुनौती है कि वो ओपनिंग में किसे उतारेंगे, क्योंकि ओपनिंग के लिए 4 दावेदार हैं. संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी, इनमें से 2 खिलाड़ियों को बेंच पर बैठना होगा. आयरलैंड सीरीज के लिए ऐसे सात खिलाड़ियों को चुना गया है, जो भारत की T20 वर्ल्ड कप 2026 टीम का हिस्सा नहीं थे. श्रेयस अय्यर की भारत की T20I टीम में वापसी हुई है. श्रेयस अय्यर भारतीय टी20 टीम की कप्तानी भी करेंगे. श्रेयस अय्यर ने आखिरी बार दिसंबर 2023 में भारत के लिए T20I मैच खेला था.
श्रेयस अय्यर को 6 जून 2026 को भारत का नया T20I कप्तान बनाया गया था. श्रेयस अय्यर के अलावा, स्पिनर रवि बिश्नोई और तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा की भी टीम में वापसी हुई है. इनके साथ तीन ऐसे खिलाड़ी भी शामिल हैं, जिन्होंने अभी तक कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है, जैसे वैभव सूर्यवंशी, प्रिंस यादव और सूर्यांश शेडगे. जहां वैभव सूर्यवंशी और प्रिंस यादव 6 जून को घोषित 16 सदस्यीय टीम का हिस्सा थे, वहीं शेडगे को इस हफ्ते की शुरुआत में चोटिल नीतीश कुमार रेड्डी की जगह टीम में शामिल किया गया था.
सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने मार्च में ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता था, लेकिन उन्हें आयरलैंड सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है. उनके साथ-साथ बाएं हाथ के बल्लेबाज रिंकू सिंह और स्पिनर कुलदीप यादव को भी टीम से बाहर कर दिया गया है. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत की प्लेइंग XI का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें भी आयरलैंड T20I सीरीज के लिए नहीं चुना गया है. मोहम्मद सिराज और वरुण चक्रवर्ती को शुरू में 6 जून को आयरलैंड सीरीज के लिए चुना गया था, लेकिन वे दोनों इस सीरीज में नहीं खेल पाएंगे. मोहम्मद सिराज को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया गया है, जबकि वरुण चक्रवर्ती IPL 2026 के दौरान लगी चोट से अभी तक पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं.
श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, रवि बिश्नोई.
अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह.