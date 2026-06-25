India vs Ireland 1st T20I: भारत और आयरलैंड के बीच दो मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज की शुरुआत कल यानी शुक्रवार से होगी. इस टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला कल यानी 26 जून को बेलफास्ट में शाम 6:00 बजे (भारतीय समयानुसार) से खेला जाएगा. भारत और आयरलैंड के बीच T20I में अब तक 8 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें सभी मैच भारत ने जीते हैं.
भारत और आयरलैंड के बीच पिछली भिड़ंत न्यूयॉर्क में T20 वर्ल्ड कप 2024 के दौरान हुई थी, जिसमें भारत ने 8 विकेट से जीत हासिल की थी. खास बात यह है कि इस फॉर्मेट में आयरलैंड के खिलाफ भारत अब तक अजेय रहा है. आइए एक नजर डालते हैं कि आयरलैंड के खिलाफ कल होने वाले पहले T20I मैच में भारत किस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकता है.
आयरलैंड के खिलाफ पहले T20I मैच में अभिषेक शर्मा के साथ विस्फोटक ओपनर वैभव सूर्यवंशी पारी की शुरुआत कर सकते हैं. वहीं, संजू सैमसन तीसरे नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं. वैभव सूर्यवंशी अगर इस मैच में खेलते हैं, तो वह भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 साल और 91 दिन की उम्र में अपना डेब्यू कर लेंगे. वैभव सूर्यवंशी इसी के साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे. इसी के साथ ही सचिन तेंदुलकर का लगभग 37 साल पुराना महारिकॉर्ड टूट जाएगा. सचिन तेंदुलकर ने जब 1989 में भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू किया था, तब उनकी उम्र 16 साल और 205 दिन थी.
श्रेयस अय्यर कप्तान के तौर पर चौथे नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं. तिलक वर्मा नंबर-5 पर बैटिंग कर सकते हैं. श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर में टीम इंडिया को गहराई देंगे. ऑलराउंडर शिवम दुबे और वॉशिंगटन सुंदर नंबर-5 और नंबर-6 पर भारत को मजबूती देंगे. लोअर ऑर्डर के खूंखार बल्लेबाज के तौर पर शिवम दुबे और वॉशिंगटन सुंदर 'मेन इन ब्लू' के लिए बेहद जरूरी होंगे.
आयरलैंड के खिलाफ पहले T20I मैच में वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल ही मेन स्पिनर होंगे, जिन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है. वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल लोअर ऑर्डर के विस्फोटक बल्लेबाज भी हैं.
भारतीय टीम मैनेजमेंट तेज गेंदबाजी यूनिट में हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह को चुन सकती है. शिवम दुबे तेज गेंदबाजी करने वाले ऑलराउंडर होंगे और वह चौथे तेज गेंदबाज की भूमिका निभाएंगे.
अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह.
कॉम्पटीशन के चलते सूर्यांश शेडगे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव और ईशान किशन आयरलैंड के खिलाफ पहले T20I मैच में Playing XI से पत्ता कट सकता है.