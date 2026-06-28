क्या आज टूटेगा सचिन तेंदुलकर का महान रिकॉर्ड? वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका या करना होगा इंतजार, कौन होगा बाहर?

पहले टी20 में संजू सैमसन, ईशान किशन, तिलक वर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे. इस "करो या मरो" वाले मुकाबले में ये सभी अपनी गलतियों को सुधारना चाहेंगे. हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सैमसन, ईशान और तिलक अपनी जगह बरकरार रखते हैं या उनमें से किसी एक को 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के लिए जगह छोड़नी होगी. अगर वैभव प्लेइंग-11 में शामिल किए जाते हैं तो वह 15 साल और 94 दिन की आयु में इंटरनेशनल डेब्यू कर लेंगे. वह इस मामले सचिन के एक महान रिकॉर्ड को तोड़ देंगे. तेंदुलकर ने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ 16 और 205 दिन की आयु में डेब्यू किया था.