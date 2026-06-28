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क्या आज टूटेगा सचिन तेंदुलकर का महान रिकॉर्ड? वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका या करना होगा इंतजार, कौन होगा बाहर?

India vs Ireland 2nd T20I: भारत और आयरलैंड के बीच निर्णायक दूसरा टी20 इंटरनेशनल मैच रविवार को बेलफास्ट में खेला जाएगा. क्या श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया सीरीज बराबर कर पाएगी? 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर सबकी नजरें टिकी हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 28, 2026, 05:30 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 05:30 AM IST
क्या आज टूटेगा सचिन तेंदुलकर का महान रिकॉर्ड? वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका या करना होगा इंतजार, कौन होगा बाहर?
Image Credit: वैभव सूर्यवंशी. AI Generated Image

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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