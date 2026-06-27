IRE vs IND 2nd T20I: संजू बाहर, वैभव अंदर! इन 3 फ्लॉप खिलाड़ियों का पत्ता काटेंगे अय्यर? बदली नजर आ सकती है प्लेइंग 11

India vs Ireland 2nd T20I Playing XI Strategy: आयरलैंड के खिलाफ पहले टी-20 मुकाबले में मिली 34 रनों की करारी शिकस्त ने भारतीय क्रिकेट जगत और टीम के ड्रेसिंग रूम में खलबली मचा दी है. बेलफास्ट की दोहरी उछाल वाली पिच पर मिली इस हार से न सिर्फ नए कप्तान श्रेयस अय्यर के कप्तानी युग का आगाज शर्मनाक रहा, बल्कि भारत का लगातार 12 सीरीज जीतने का विजय रथ भी थम गया. दो मैचों की इस सीरीज को 1-1 की बराबरी पर लाने के लिए कप्तान अय्यर दूसरे टी-20 में बेहद कड़ा रुख अपना सकते हैं.
पहले मैच के बाद अय्यर ने खिलाड़ियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा था कि 'आप किसी भी चीज को हल्के में नहीं ले सकते.' अय्यर के इस सख्त बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि पहले मैच में जिन खिलाड़ियों ने निराश किया था, उन्हें दूसरे मुकाबले में बेंच पर बिठाया जा सकता है. इन कयासों को बल इसलिए भी मिलता है, क्योंकि अय्यर के कप्तानी युग का आगाज शर्मनाक हुआ है. आयरलैंड ने भारत के खिलाफ इतिहास की पहली जीत दर्ज की. बतौर कप्तान टीम इंडिया में वापसी करने वाले अय्यर के लिए यह किसी झटके से कम नहीं है.
अय्यर के सामने यह चुनौती है कि किसी भी सूरत में भारत यह सीरीज न हारे. इसके लिए दूसरा मुकाबला हर हाल में जीतना होगा, क्योंकि सीरीज में सिर्फ दो टी20 मैच हैं. ऐसे में वह बेलफास्ट में ही होने वाले दूसरे टी20I में इन फॉर्म खिलाड़ियों के साथ उतर सकते हैं. माना जा रहा है कि दूसरे मैच की प्लेइंग XI से 3 बड़े खिलाड़ियों का पत्ता कटना तय है, जबकि 3 युवा सितारों का महाडेब्यू देखने को मिल सकता है. नीचे जानिए विस्तार से.
पहले मैच में फ्लॉप रहे विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन पर गाज गिरना लगभग तय माना जा रहा है. आईपीएल 2026 में रनों का अंबार लगाने वाले सैमसन पहले मुकाबले में महज 4 गेंदों पर 5 रन बनाकर सस्ते में पवेलियन लौट गए थे. संजू की जगह 15 साल के बल्लेबाजी सनसनी वैभव सूर्यवंशी को आखिरकार टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू का मौका मिल सकता है. अगर ऐसा हुआ तो वह मैदान पर उतरते ही महान सचिन तेंदुलकर का सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे.
पहले मैच में कप्तान श्रेयस अय्यर की रणनीति और वाशिंगटन सुंदर के इस्तेमाल पर कई सवाल खड़े हुए थे. आयरलैंड के दो दाएं हाथ के बल्लेबाजों के क्रीज पर होने के बावजूद अय्यर ने सुंदर को पहली बार 16वें ओवर में गेंद थमाई, जो बेहद महंगा साबित हुआ और मैच भारत के हाथ से फिसल गया. अपने एकमात्र ओवर में सुंदर ने 19 रन दिए, जबकि बल्ले से 12 गेंदों पर 9 रन बनाए. आईपीएल 2026 में उन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए नंबर-4 पर बल्लेबाजी की थी, लेकिन भारतीय टीम के लोअर मिडिल ऑर्डर में वह फिट नहीं बैठ रहे हैं. ऐसे में उनकी जगह इन-फॉर्म ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने का सुनहरा मौका मिल सकता है.
गेंदबाजी मोर्चे पर जहां हर्षित राणा ने चोट के बाद वापसी करते हुए 3 विकेट झटके और अपनी जगह पक्की की, वहीं दूसरे छोर से प्रसिद्ध कृष्णा काफी महंगे साबित हुए. उन्होंने 4 ओवर में बिना कोई विकेट लिए 57 रन लुटाए. आखिरी ओवरों में रन रोकने और विकेट निकालने में नाकाम रहे प्रसिद्ध कृष्णा को दूसरे टी-20 से बाहर बैठना पड़ सकता है. प्रसिद्ध की जगह आईपीएल 2026 में अपनी सटीक गेंदबाजी से तहलका मचाने वाले प्रिंस यादव को टी-20 डेब्यू कैप थमाई जा सकती है. प्रिंस यादव ने हालिया घरेलू और फ्रेंचाइजी सीजन में डेथ ओवरों में कमाल की गेंदबाजी की है, जिससे वह अय्यर की पहली पसंद बन सकते हैं.
वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, सूर्यांश शेडगे, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, प्रिंस यादव.