IRE vs IND 2nd T20I: वैभव सूर्यवंशी नहीं, कप्तान अय्यर ने इन 2 खिलाड़ियों का कराया डेब्यू, सुंदर-कृष्णा का पत्ता साफ

India vs Ireland 2nd T20I: भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा मुकाबला शुरू हो चुका है. पहला मैच हारकर सीरीज में 0-1 से पिछड़ रही भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने इस 'करो या मरो' के मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी (Bowling) करने का फैसला किया है. बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब मैदान पर खेले जा रहे इस निर्णायक मुकाबले में टीम इंडिया के लिए 2 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया है. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को दूसरे मैच में भी डेब्यू का मौका नहीं दिया गया है.
कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहले मैच की गलतियों से सबक लेते हुए प्लेइंग-11 में दो बड़े बदलाव किए हैं. टीम से स्पिन ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर और तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा का पत्ता साफ हो गया है. दोनों पहले मैच में फ्लॉप रहे थे. इन दोनों की जगह घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में तहलका मचाने वाले दो युवा सितारों सूर्यांश शेडगे और प्रिंस यादव का डेब्यू कराया गया है. इन दोनों ही खिलाड़ियों का यह टी20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू मैच है.
तेज गेंदबाज प्रिंस यादव के लिए साल 2026 का आईपीएल सीजन उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की तरफ से खेलते हुए इस युवा तेज गेंदबाज ने अपनी तूफानी रफ्तार और लाजवाब लाइन-लेंथ से दुनिया के बड़े-बड़े बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था.
प्रिंस ने आईपीएल के 14 मैचों में शानदार गेंदबाजी करते हुए 16 विकेट चटकाए थे. वे अब तक अपने ओवरऑल टी20 करियर के 35 मैचों में 38 विकेट अपने नाम कर चुके हैं. आज प्रसिद्ध कृष्णा की जगह उन पर डेथ ओवर्स में रनों पर अंकुश लगाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी.
वॉशिंगटन सुंदर की जगह टीम में शामिल किए गए सूर्यांश शेडगे दाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज और उपयोगी मीडियम पेसर गेंदबाज हैं. सुंदर के मुकाबले सूर्यांश के आने से टीम को मिडिल ऑर्डर में एक तेजतर्रार बल्लेबाज का विकल्प मिलता है. सूर्यांश ने अब तक खेले 30 घरेलू टी20 मैचों में 356 रन बनाने के साथ-साथ 13 विकेट भी झटके हैं.
आईपीएल में उन्हें 12 मैचों की 10 पारियों में बल्लेबाजी का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 165 रन बनाए हैं. इसके अलावा उनके नाम 15 लिस्ट-ए मैचों में 258 रन और 11 विकेट भी दर्ज हैं. आयरलैंड की पिच पर सूर्यांश गेंद से भी घातक साबित हो सकते हैं. आखिरी ओवरों में आकर बड़े शॉट खेलना उन्हें स्टार ऑलराउंडर बनाता है.
भारत (Playing XI): अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव.
आयरलैंड (Playing XI): टिम टेक्टर, रॉस अडेयर, हैरी टेक्टर, लॉर्कन टकर (विकेटकीपर/कप्तान), बेंजामिन कैलिट्ज़, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, लियाम मैकार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीज़, जय मूंदड़ा, मैथ्यू हॉलार्ड.