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IRE vs IND 2nd T20I: वैभव सूर्यवंशी नहीं, कप्तान अय्यर ने इन 2 खिलाड़ियों का कराया डेब्यू, सुंदर-कृष्णा का पत्ता साफ

India vs Ireland 2nd T20I: आयरलैंड दौरे पर टीम इंडिया में 2 नए खिलाड़ियों ने डेब्यू किया है. दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में युवा ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे और तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को पहला मैच खेलने का मौका मिला है. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को इस सीरीज में डेब्यू नहीं कराया गया.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jun 28, 2026, 06:01 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 06:05 PM IST
IRE vs IND 2nd T20I: वैभव सूर्यवंशी नहीं, कप्तान अय्यर ने इन 2 खिलाड़ियों का कराया डेब्यू, सुंदर-कृष्णा का पत्ता साफ
Image Credit: prince yadav and suryansh shedge debut Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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