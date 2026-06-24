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श्रेयस अय्यर की नई सेना, टीम इंडिया के 3 'ट्रंप कार्ड', डेब्यू करते ही आयरलैंड में भर देंगे खौफ?

India vs Ireland T20I Series: भारतीय टीम इस सप्ताह आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वैभव सूर्यवंशी, प्रिंस यादव और सूर्यांश शेडगे जैसे युवा खिलाड़ी डेब्यू कर सकते हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 24, 2026, 05:42 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 05:42 AM IST
श्रेयस अय्यर की नई सेना, टीम इंडिया के 3 'ट्रंप कार्ड', डेब्यू करते ही आयरलैंड में भर देंगे खौफ?
Image Credit: भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी. AI Generated Images

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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