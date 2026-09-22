IND vs JAP: उलटफेर से बाल-बाल बची टीम इंडिया, श्रेयस-अक्षर ने पलटा मैच, जापान से हुई रोमांचक जंग

एशियन गेम्स से पहले भारत और जापान के बीच ऐतिहासिक मैच हुआ्. इस मुकाबले में फैंस टीम इंडिया की एकतरफा जीत की उम्मीद लगाए बैठे, लेकिन जापान ने शानदार प्रदर्शन किया. बारिश ने मैच में खलल डाला और गीले आउटफील्ड के चलते टॉस में 3 घंटे की देरी से हुआ. श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था. भारतीय टीम का विस्फोटक टॉप ऑर्डर फुस्स हो गया. टीम इंडिया महज बोर्ड पर 32 रन लगाने में कामायब हुई. भारत ने 32 रन बनाए, जवाब में लास्ट ओवर थ्रिलर में टीम को जीत मिली.
पॉवरप्ले में ताबड़तोड़ बैटिंग करने वाली टीम इंडिया 5 ओवर के मुकाबले में महज 2 चौके लगाने में कामयाब हुई. 32 रन का स्कोर बनाकर टीम इंडिया ने अपने 4 विकेट खो दिए थे. जापान के स्पिनर्स के आगे भारतीय बल्लेबाज बुरी तरह से संघर्ष करते नजर आए. संजू सैमसन 9 रन के स्कोर पर आउट हुए, जबकि अभिषेक का खाता भी नहीं खुला. ईशान किशन भी 3 रन के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे.
टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर इस जीत के हीरो थे. उन्होंने बैटिंग में टीम की लाज बचाई. अय्यर ने 16 रन की पारी खेली और टीम को 32 के स्कोर तक पहुंचाने में भूमिका निभाई. इसके बाद गेंदबाजों पर पूरी जीत का जिम्मा आ गया. टीम इंडिया की तरफ से वाशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट अपने नाम किए. इसके बाद आखिरी ओवर में मैच जिताने का काम अक्षर पटेल ने किया.
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अक्षर पटेल ने आखिरी ओवर में 7 रन डिफेंड किए. उन्होंने अपनी गेंदबाजी के आगे जापान के बल्लेबाजों को रनों के लिए तरसा दिया. उन्होंने 2 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें महज 6 रन खर्च किए. जापान टीम की तरफ से भी केवल 2 चौके देखने को मिले. आखिरी गेंद पर टीम को जीत के लिए चार रन की दरकार थी, लेकिन चौका मिस हुआ और टीम ने 2 रन से मैच गंवाना पड़ा.