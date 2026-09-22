IND vs JAP: उलटफेर से बाल-बाल बची टीम इंडिया, श्रेयस-अक्षर ने पलटा मैच, जापान से हुई रोमांचक जंग

एशियन गेम्स से पहले भारत और जापान के बीच ऐतिहासिक मैच हुआ्. इस मुकाबले में फैंस टीम इंडिया की एकतरफा जीत की उम्मीद लगाए बैठे, लेकिन जापान ने शानदार प्रदर्शन किया. बारिश ने मैच में खलल डाला और गीले आउटफील्ड के चलते टॉस में 3 घंटे की देरी से हुआ. श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था. भारतीय टीम का विस्फोटक टॉप ऑर्डर फुस्स हो गया. टीम इंडिया महज बोर्ड पर 32 रन लगाने में कामायब हुई. भारत ने 32 रन बनाए, जवाब में लास्ट ओवर थ्रिलर में टीम को जीत मिली.