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IND vs JAP: उलटफेर से बाल-बाल बची टीम इंडिया, श्रेयस-अक्षर ने पलटा मैच, जापान से हुई रोमांचक जंग

अफगानिस्तान जैसी टीम को 3-0 से धोने वाली टीम इंडिया जापान के सामने संघर्ष करती नजर आई. गीले आउटफील्ड की वजह से टॉस 3 घंटे देरी से हुआ और मुकाबला 5-5 ओवर का हुआ. श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी तो फैंस ताबड़तोड़ बैटिंग देखने को बेताब थे. लेकिन टीम इंडिया की हालत पतली नजर आई.

Written ByKavya Yadav
Published: Sep 22, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 02:35 PM IST
IND vs JAP: उलटफेर से बाल-बाल बची टीम इंडिया, श्रेयस-अक्षर ने पलटा मैच, जापान से हुई रोमांचक जंग

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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