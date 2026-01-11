Advertisement
trendingNow13070686
Hindi Newsक्रिकेटIndia vs New Zealand 1st ODI: इन 3 खिलाड़ियों का टूटा दिल...प्लेइंग 11 में नहीं मिला मौका, कप्तान गिल की वजह से कटा शतकवीर का पत्ता

India vs New Zealand 1st ODI: इन 3 खिलाड़ियों का टूटा दिल...प्लेइंग 11 में नहीं मिला मौका, कप्तान गिल की वजह से कटा शतकवीर का पत्ता

India vs New Zealand 1st ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज से वनडे सीरीज का आगाज हो गया है. पहला मुकाबला वडोदरा के कोटांबी स्टेडियम में खेला जा रहा है. टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है. आइए जानते हैं प्लेइंग 11 में किन तीन खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 11, 2026, 01:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shubman Gill
Shubman Gill

India vs New Zealand 1st ODI: नए साल 2026 में टीम इंडिया आज पहला वनडे मैच खेलने उतरी है. उसके सामने न्यूजीलैंड की चुनौती है. यह मुकाबला वडोदरा के कोटांबी स्टेडियम में खेला जा रहा है. दोपहर 1 बजे टॉस हुआ. कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतने के बाद अपना फैसला सुनाया और प्लेइंग 11 के बारे में डिटेल दी. उन्होंने जिन 11 खिलाड़ियों के नाम लिए, उनमें यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल और नीतीश कुमार रेड्डी का नाम नहीं था. मतलब यह तीनों ही खिलाड़ी पहले मुकाबले में बेंच पर बैठे हैं. टीम कॉम्बिनेशन के चलते उन्हें प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली है.

1. यशस्वी जायसवाल

पहले मुकाबले में यशस्वी जायसवाल को मौका नहीं दिया गया है. ये वही खिलाड़ी हैं, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2025 के आखिर में हुई वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में शतक ठोका था. जायसवाल इसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में मुंबई के लिए खेले और शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन ओपनिंग में रोहित शर्मा और शुभमन गिल के होने से उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर रहना पड़ा है.

2. ध्रुव जुरेल

इस खिलाड़ी को ऋषभ पंत के बाहर होने के बाद टीम में जगह मिली थी, लेकिन प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला. केएल राहुल को प्रमुख विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर जगह मिली है. राहुल पिछले कुछ सालों से वनडे में फिनिशर की भूमिका भी निभा रहे हैं. इसलिए दूसरे विकेटकीपर की जगह नहीं बनती.

Add Zee News as a Preferred Source

3. नीतीश कुमार रेड्डी

पहले वनडे में भारतीय टीम तीन तेज गेंदबाज और दो स्पिन ऑलराउंडर्स के साथ उतरी है. इसलिए नीतीश कुमार रेड्डी को मौका नहीं मिला. नीतीश को तभी मौका मिल सकता है, जब रवींद्र जडेजा या वाशिंगटन सुंदर में से कोई एक खिलाड़ी बाहर रहे.

टीम इंडिया की प्लेइंग 11 इस प्रकार है

भारत (प्लेइंग इलेवन)- रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

भारत की अपडेटेड टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर).

ये भी पढ़ें:

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

India vs New Zealand

Trending news

सहमति वाला रिश्ता अपराध क्यों? SC ने केंद्र को दी सलाह, कहा-रोमियो-जूलियट क्लॉज लाएं
pocso act
सहमति वाला रिश्ता अपराध क्यों? SC ने केंद्र को दी सलाह, कहा-रोमियो-जूलियट क्लॉज लाएं
'हिजाब वाली PM' की बहस के बीच ओवैसी ने फिर मचाई खलबली, CM हिमंता को कहा 'ट्यूबलाइट'
Asaduddin Owaisi
'हिजाब वाली PM' की बहस के बीच ओवैसी ने फिर मचाई खलबली, CM हिमंता को कहा 'ट्यूबलाइट'
भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रही ED... I-PAC रेड पर कांग्रेस नेता ने BJP को घेरा
I-PAC Raids
भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रही ED... I-PAC रेड पर कांग्रेस नेता ने BJP को घेरा
दफन हो गया गजनी... पीएम बोले- सोमनाथ के पुनर्निर्माण पर आपत्ति जताने वाले आज भी हैं
PM Modi
दफन हो गया गजनी... पीएम बोले- सोमनाथ के पुनर्निर्माण पर आपत्ति जताने वाले आज भी हैं
धमकियों के बीच नितेश राणे के घर के बाहर मिला संदिग्ध बैग, CCTV में कैद हुआ शख्स
mumbai
धमकियों के बीच नितेश राणे के घर के बाहर मिला संदिग्ध बैग, CCTV में कैद हुआ शख्स
घोड़े, शंख और शौर्य... सोमनाथ में PM मोदी ने सदियोंं की विरासत को किया नमन
Somnath temple
घोड़े, शंख और शौर्य... सोमनाथ में PM मोदी ने सदियोंं की विरासत को किया नमन
महाराष्ट्र को मजबूत बनाएं ट्रंप तो...राज ठाकरे क्यों देंगे US प्रेसिडेंट का साथ?
Raj Thackeray
महाराष्ट्र को मजबूत बनाएं ट्रंप तो...राज ठाकरे क्यों देंगे US प्रेसिडेंट का साथ?
कौन हैं विधायक राहुल, एक नहीं 3 यौन उत्पीड़न के आरोप; पुलिस ने किया गिरफ्तार
congress
कौन हैं विधायक राहुल, एक नहीं 3 यौन उत्पीड़न के आरोप; पुलिस ने किया गिरफ्तार
ओवैसी का ख्वाब, BJP का जवाब,'हिजाब वाली PM' पर छिड़ी जुबानी जंग,उल्टा न पड़ जाए दांव
Asaduddin Owaisi
ओवैसी का ख्वाब, BJP का जवाब,'हिजाब वाली PM' पर छिड़ी जुबानी जंग,उल्टा न पड़ जाए दांव
अभी तो और गिरेगा पारा! 8 राज्यों में हाल बेहाल, दिल्ली में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड
weather alert
अभी तो और गिरेगा पारा! 8 राज्यों में हाल बेहाल, दिल्ली में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड