न्यूजीलैंड के गेंदबाज ने 3 ओवर में लुटाए 67 रन, करियर पर लगा बड़ा दाग, T20I में बनाया बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड

भारत ने शुक्रवार को खेले गए दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से धूल चटा दी. सूर्या की सेना ने इसी के साथ ही इस पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली है. न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैक फाउल्केस ने इस मैच में बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है. जैक फाउल्केस के नाम मैच के दौरान ऐसा रिकॉर्ड दर्ज हुआ जिसे वे जल्द भूलना चाहेंगे. 23 साल के जैक फाउल्केस को न्यूजीलैंड का उभरता हुआ प्रतिभाशाली तेज गेंदबाज माना जाता है, लेकिन शुक्रवार का दिन उनका नहीं था.

न्यूजीलैंड के गेंदबाज ने 3 ओवर में लुटाए 67 रन

ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव की जोड़ी ने इस दाएं हाथ के तेज गेंदबाज की ऐसी धुनाई की कि उनके नाम एक निराशाजनक रिकॉर्ड दर्ज हो गया. जैक फाउल्केस न्यूजीलैंड की तरफ से एक टी20 मैच में सबसे महंगा स्पेल करने वाले गेंदबाज बन गए हैं. बता दें, जैक फाउल्केस ने सिर्फ 3 ओवर ही फेंके थे, उसके बावजूद उनका स्पेल न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे महंगा टी20 स्पेल हो गया. जैक फाउल्केस ने 3 ओवर में 67 रन दिए. भारतीय पारी का तीसरा ओवर उनके स्पेल का पहला ओवर था. इस ओवर में 1 नो बॉल और तीन वाइड सहित उन्होंने 24 रन लुटाए.

T20I में बनाया बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड

इसके बाद वह भारतीय पारी का नौवां ओवर लेकर आए जो उनका दूसरा ओवर था. इस ओवर में 4 चौके और 1 छक्का सहित 25 रन बने. जैक फाउल्केस ने अपने शुरुआती 2 ओवर में 49 रन लुटा दिए. टी20 में अपने शुरुआती 2 ओवर में किसी भी गेंदबाज ने इतने रन नहीं लुटाए थे, लेकिन जैक फाउल्केस की दुर्गति यहीं नहीं रूकी. 14वें ओवर में वह अपना तीसरा ओवर लेकर आए. पिछले 2 ओवर से उनका यह ओवर किफायती था और इस ओवर में 2 चौके और 1 छक्का सहित 18 रन बने. कुल 3 ओवर में जैक फाउल्केस ने 67 रन लुटाए और टी20 में न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे महंगा स्पेल फेंकने वाले गेंदबाज बन गए.

न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे महंगा स्पेल फेंकने का रिकॉर्ड

जैक फाउल्केस साथ ही टी20 में 3 ओवर के स्पेल में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले गेंदबाज भी बन गए. जैक फाउल्केस मैच में एक भी विकेट नहीं ले सके. पहले न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे महंगा स्पेल फेंकने का रिकॉर्ड बेन व्हीलर के नाम था. उन्होंने साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑकलैंड में 3.1 ओवर में 64 रन दिए थे. मैच की बात करें तो टॉस गंवाने के बाद न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 208 रन बनाए थे. भारत ने 15.2 ओवर में 3 विकेट पर 209 रन बनाकर मैच 7 विकेट से जीत लिया. 200 या उससे अधिक का लक्ष्य पीछा करते हुए यह सबसे कम गेंदों पर हासिल की गई जीत थी.