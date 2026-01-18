Advertisement
trendingNow13078220
Hindi Newsक्रिकेटIND vs NZ: बल्लेबाज बरसाएंगे रन या गेंदबाज लगाएंगे विकेटों की झड़ी, इंदौर की पिच क्या दिखाएगी असर?

IND vs NZ: बल्लेबाज बरसाएंगे रन या गेंदबाज लगाएंगे विकेटों की झड़ी, इंदौर की पिच क्या दिखाएगी असर?

IND vs NZ 3rd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है. दोनों टीमें एक-एक मैच जीत चुकी हैं और अब तीसरा मुकाबला सीधा फैसला करेगा कि सीरीज का विजेता कौन बनेगा. रविवार 18 जनवरी 2026 को दोपहर डेढ़ बजे से इंदौर के होल्कर स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा, जहां दर्शकों को बड़े स्कोर और चौकों-छक्कों की उम्मीद रहती है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jan 18, 2026, 11:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs NZ: बल्लेबाज बरसाएंगे रन या गेंदबाज लगाएंगे विकेटों की झड़ी, इंदौर की पिच क्या दिखाएगी असर?

IND vs NZ 3rd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है. दोनों टीमें एक-एक मैच जीत चुकी हैं और अब तीसरा मुकाबला सीधा फैसला करेगा कि सीरीज का विजेता कौन बनेगा. रविवार 18 जनवरी 2026 को दोपहर डेढ़ बजे से इंदौर के होल्कर स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा, जहां दर्शकों को बड़े स्कोर और चौकों-छक्कों की उम्मीद रहती है.

इंदौर की पिच क्या दिखाएगी असर?

होल्कर स्टेडियम की पहचान हमेशा से बल्लेबाजों के लिए मददगार पिच के रूप में रही है. छोटी बाउंड्री और सपाट विकेट बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका देते हैं. घरेलू टीम की उम्मीदें एक बार फिर से रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर्स से जुड़ी होंगी, जिन पर इस निर्णायक मैच में सबकी निगाहें रहेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

जेमिसन ने उछाल से भारत को चौंकाया

वहीं, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने इस सीरीज में उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर भारत को चौंकाया है. कई प्रमुख खिलाड़ियों की अनुपस्थिति के बावजूद टीम ऐतिहासिक सीरीज जीत के बेहद करीब है. डेरिल मिचेल ने अब तक भारतीय गेंदबाजों को खासा परेशान किया है, जबकि काइल जेमिसन की उछाल ने बल्लेबाजों की परीक्षा ली है.

नीतीश रेड्डी पर खास नजरें रहेंगी

राजकोट में डेब्यू करने वाले बाएं हाथ के स्पिनर लेनॉक्स ने भी भारतीय बल्लेबाजी पर लगाम कसने का काम किया था. भारतीय टीम की बात करें तो गेंदबाजी में निर्णायक मुकाबले में अर्शदीप सिंह को मौका मिल सकता है. बल्लेबाजी क्रम में हालांकि बदलाव की उम्मीद कम है. नीतीश रेड्डी पर खास नजरें रहेंगी, जिनसे पिछले कुछ समय से बड़े प्रदर्शन की अपेक्षा की जा रही है.

नीतीश रेड्डी के लिए बड़ा मौका

नीतीश रेड्डी के लिए यह मुकाबला खुद को साबित करने का बड़ा अवसर होगा. दोनों टीमों के बीच इस सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी को हुई थी, जब मेजबान टीम ने कीवियों को 4 विकेट से मात दी थी. इसके बाद 14 जनवरी को हुए अगले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने शानदार वापसी करते हुए भारत को 7 विकेट से हराया.

टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी

अब तीसरा और निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा. वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत होगी, जो आने वाले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है. गौरतलब है कि टी20 विश्व कप भारतीय उपमहाद्वीप में भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होगा.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Ind vs NZ

Trending news

'मुझे वोट डालने के लिए दूसरे जिले ले जाया गया...',चुनाव नतीजों के बाद महिला का दावा
Maharashtra news
'मुझे वोट डालने के लिए दूसरे जिले ले जाया गया...',चुनाव नतीजों के बाद महिला का दावा
जिसपर किया भरोसा वही निकला चोर! सांसद मनोज तिवारी के घर से लाखों उड़ाने वाला कौन?
manoj tiwari
जिसपर किया भरोसा वही निकला चोर! सांसद मनोज तिवारी के घर से लाखों उड़ाने वाला कौन?
मुंबई का मेयर कौन होगा? शिवसेना-बीजेपी गठबंधन में 2.5 साल के कार्यकाल पर लड़ाई
Who Will Be Mumbai Mayor
मुंबई का मेयर कौन होगा? शिवसेना-बीजेपी गठबंधन में 2.5 साल के कार्यकाल पर लड़ाई
जीत पर नाखुश है BJP, क्यों नहीं हासिल कर पाई टारगेट, 'ठाकरे ब्रदर्स' ने कहां दी मात?
BMC Election Result 2026
जीत पर नाखुश है BJP, क्यों नहीं हासिल कर पाई टारगेट, 'ठाकरे ब्रदर्स' ने कहां दी मात?
5 मीटर आगे का भी नहीं दिख रहा, दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में कोहरा कहर, AQI भी...
IMD Report
5 मीटर आगे का भी नहीं दिख रहा, दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में कोहरा कहर, AQI भी...
‘डेमोग्राफिक असंतुलन’ क्या है और क्यों बंगाल चुनाव में PM मोदी ने इसे उछाला?
bengal elections
‘डेमोग्राफिक असंतुलन’ क्या है और क्यों बंगाल चुनाव में PM मोदी ने इसे उछाला?
पार्षदों को होटल भेजने पर भड़के उद्धव,क्यों कहा- मुंबई को गिरवी रखना चाहती है भाजपा
uddhav thackeray
पार्षदों को होटल भेजने पर भड़के उद्धव,क्यों कहा- मुंबई को गिरवी रखना चाहती है भाजपा
बेलडांगा हिंसा पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा, राज्यपाल से मांगी मदद
bjp west bengal news
बेलडांगा हिंसा पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा, राज्यपाल से मांगी मदद
DNA: महिला पत्रकार को बचाने की बजाय बंगाल पुलिस ने क्यों खड़े किए हाथ?
DNA Analysis
DNA: महिला पत्रकार को बचाने की बजाय बंगाल पुलिस ने क्यों खड़े किए हाथ?
विपक्ष के दुष्प्रचार पर बुलडोजर चल गया! मणिकर्णिका पर योगी की 'पिक्चर' का DNA टेस्ट
DNA
विपक्ष के दुष्प्रचार पर बुलडोजर चल गया! मणिकर्णिका पर योगी की 'पिक्चर' का DNA टेस्ट