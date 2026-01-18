IND vs NZ: बल्लेबाज बरसाएंगे रन या गेंदबाज लगाएंगे विकेटों की झड़ी, इंदौर की पिच क्या दिखाएगी असर?

IND vs NZ 3rd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है. दोनों टीमें एक-एक मैच जीत चुकी हैं और अब तीसरा मुकाबला सीधा फैसला करेगा कि सीरीज का विजेता कौन बनेगा. रविवार 18 जनवरी 2026 को दोपहर डेढ़ बजे से इंदौर के होल्कर स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा, जहां दर्शकों को बड़े स्कोर और चौकों-छक्कों की उम्मीद रहती है.

इंदौर की पिच क्या दिखाएगी असर?

होल्कर स्टेडियम की पहचान हमेशा से बल्लेबाजों के लिए मददगार पिच के रूप में रही है. छोटी बाउंड्री और सपाट विकेट बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका देते हैं. घरेलू टीम की उम्मीदें एक बार फिर से रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर्स से जुड़ी होंगी, जिन पर इस निर्णायक मैच में सबकी निगाहें रहेंगी.

जेमिसन ने उछाल से भारत को चौंकाया

वहीं, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने इस सीरीज में उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर भारत को चौंकाया है. कई प्रमुख खिलाड़ियों की अनुपस्थिति के बावजूद टीम ऐतिहासिक सीरीज जीत के बेहद करीब है. डेरिल मिचेल ने अब तक भारतीय गेंदबाजों को खासा परेशान किया है, जबकि काइल जेमिसन की उछाल ने बल्लेबाजों की परीक्षा ली है.

नीतीश रेड्डी पर खास नजरें रहेंगी

राजकोट में डेब्यू करने वाले बाएं हाथ के स्पिनर लेनॉक्स ने भी भारतीय बल्लेबाजी पर लगाम कसने का काम किया था. भारतीय टीम की बात करें तो गेंदबाजी में निर्णायक मुकाबले में अर्शदीप सिंह को मौका मिल सकता है. बल्लेबाजी क्रम में हालांकि बदलाव की उम्मीद कम है. नीतीश रेड्डी पर खास नजरें रहेंगी, जिनसे पिछले कुछ समय से बड़े प्रदर्शन की अपेक्षा की जा रही है.

नीतीश रेड्डी के लिए बड़ा मौका

नीतीश रेड्डी के लिए यह मुकाबला खुद को साबित करने का बड़ा अवसर होगा. दोनों टीमों के बीच इस सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी को हुई थी, जब मेजबान टीम ने कीवियों को 4 विकेट से मात दी थी. इसके बाद 14 जनवरी को हुए अगले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने शानदार वापसी करते हुए भारत को 7 विकेट से हराया.

टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी

अब तीसरा और निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा. वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत होगी, जो आने वाले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है. गौरतलब है कि टी20 विश्व कप भारतीय उपमहाद्वीप में भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होगा.