IND vs NZ: तीसरे टी20 में कौन करेगा ओपनिंग? संजू की जगह को लेकर सवाल, Playing XI में हो सकते हैं बड़े बदलाव

IND vs NZ 3rd T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला आज शाम 7:00 बजे से गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. ईशान किशन ने शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में नंबर-3 पर बैटिंग करते हुए अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से गर्दा उड़ाकर रख दिया. ईशान किशन ने 32 गेंदों पर 76 रनों की पारी खेली. ईशान किशन ने 237.50 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 11 चौके और 4 छक्के लगाए. ईशान किशन ने ऐसी बल्लेबाजी की, जिससे उन्होंने न्यूजीलैंड को मैच से बाहर कर दिया.

तीसरे टी20 में कौन करेगा ओपनिंग?

न्यूजीलैंड के खिलाफ आज गुवाहाटी में होने वाले तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में भारतीय टीम मैनेजमेंट के पास ईशान किशन को ओपनर के तौर पर आजमाने का मौका होगा. ईशान किशन की जबरदस्त परफॉर्मेंस ने उस बहस को फिर से शुरू कर दिया है जो कुछ ही दिन पहले खत्म हो गई थी. टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारतीय टीम मैनेजमेंट के पास न्यूजीलैंड के खिलाफ इस T20I सीरीज में एक्सपेरिमेंट के खूब मौके हैं. भारतीय टीम मैनेजमेंट चाहे तो ईशान किशन को ओपनिंग में संजू सैमसन की जगह आजमा सकती है. ईशान किशन ताबड़तोड़ ओपनर होने के अलावा बेहतरीन विकेटकीपर भी हैं.

संजू की जगह को लेकर सवाल

संजू सैमसन न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20I मैच में 10 और दूसरे T20I मैच में 6 रन बनाकर आउट हो गए. ऐसे में संजू सैमसन की जगह को लेकर बड़ा सवाल है. ईशान किशन ने संजू सैमसन पर दबाव डाल दिया है.ईशान किशन ने टीम इंडिया के लिए वनडे और T20I में पहले भी ओपनिंग की है. ऐसे में उन्हें प्रमोट करना कोई टैक्टिकल बदलाव नहीं होगा, बल्कि उस रोल में उनकी वापसी होगी, जिसे वह अच्छी तरह जानते हैं. संजू सैमसन ने लगातार मौके पाने के लिए सालों इंतजार किया है और टीम का बैलेंस बिगाड़े बिना विकेट के पीछे अच्छा प्रदर्शन किया है.

Playing XI में बदलाव करना भी रिस्की

भारत ने चूंकि पिछला मैच जीता था, इसलिए बनी-बनाई Playing XI में बदलाव करना भी रिस्की हो सकता है. ओपनिंग स्लॉट के अलावा भारत का बैलेंस अक्षर पटेल की उपलब्धता पर निर्भर कर सकता है. यह ऑलराउंडर सीरीज के पहले मैच के दौरान हाथ में चोट लगने के बाद मैदान से बाहर चला गया था और एहतियात के तौर पर दूसरा T20I मैच नहीं खेला था. अक्षर पटेल अगर फिट घोषित किए जाते हैं, तो उनकी वापसी से भारत की टीम और मजबूत होगी. तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में मुकाबला कड़ा है. जसप्रीत बुमराह का अटैक को लीड करना तय है, लेकिन पिच की कंडीशन और डेथ-ओवर की प्लानिंग के आधार पर आखिरी जगह के लिए हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह के बीच मुकाबला हो सकता है.

तीसरे T20I मैच के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल/कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा/अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती.