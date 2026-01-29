Advertisement
trendingNow13089898
Hindi Newsक्रिकेटटीम इंडिया के 3 गुनहगार, विशाखापत्तनम में साबित हुए हार के सबसे बड़े कारण

टीम इंडिया के 3 गुनहगार, विशाखापत्तनम में साबित हुए हार के सबसे बड़े कारण

IND vs NZ 4th T20I: न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ विशाखापत्तनम में खेले गए चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में जीत दर्ज कर ली. बुधवार को कीवी टीम ने भारत के खिलाफ मैच 50 रन से अपने नाम करते हुए सीरीज में आखिरकार जीत का खाता खोला. हालांकि, टीम इंडिया सीरीज पर पहले ही अपना कब्जा कर चुकी है. टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी कीवी टीम ने 7 विकेट खोकर 215 रन बनाए. इसके जवाब में भारतीय टीम 18.4 ओवरों में महज 165 रन पर सिमट गई.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jan 29, 2026, 07:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टीम इंडिया के 3 गुनहगार, विशाखापत्तनम में साबित हुए हार के सबसे बड़े कारण

IND vs NZ 4th T20I: न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ विशाखापत्तनम में खेले गए चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में जीत दर्ज कर ली. बुधवार को कीवी टीम ने भारत के खिलाफ मैच 50 रन से अपने नाम करते हुए सीरीज में आखिरकार जीत का खाता खोला. हालांकि, टीम इंडिया सीरीज पर पहले ही अपना कब्जा कर चुकी है. टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी कीवी टीम ने 7 विकेट खोकर 215 रन बनाए. इसके जवाब में भारतीय टीम 18.4 ओवरों में महज 165 रन पर सिमट गई. इस मैच में 3 खिलाड़ी ऐसे रहे, जो टीम इंडिया की हार के सबसे बड़े गुनहगार साबित हुए हैं.

1. हर्षित राणा

न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में तेज गेंदबाज हर्षित राणा टीम इंडिया की हार का कारण बने हैं. हर्षित राणा ने इस मैच में 4 ओवरों की गेंदबाजी में 54 रन लुटा दिए. इस दौरान उनका इकोनॉमी रेट 13.50 का रहा है. हर्षित राणा को इस मैच के दौरान एक भी विकेट नहीं मिला है. हर्षित राणा की खराब गेंदबाजी का न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने भरपूर फायदा उठाया.

Add Zee News as a Preferred Source

2. रवि बिश्नोई

लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने भी न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में काफी खराब गेंदबाजी की. रवि बिश्नोई ने इस मैच में 4 ओवरों की गेंदबाजी में 49 रन लुटा दिए. रवि बिश्नोई ने भले ही इस मैच में एक विकेट लिया, लेकिन इसके लिए उन्होंने 12.20 की इकोनॉमी रेट से रन लुटा दिए.

3. संजू सैमसन

भारत ने इस मैच में अभिषेक शर्मा (0) और सूर्यकुमार यादव (8) के विकेट जल्दी-जल्दी गंवा दिए थे. ऐसे में संजू सैमसन के पास एक बड़ी पारी खेलकर टीम इंडिया को संभालने का मौका था. संजू सैमसन इसके उलट 15 गेंदों पर सिर्फ 24 रन बनाकर आउट हुए. संजू सैमसन के फ्लॉप शो का टीम इंडिया को खामियाजा भुगतना पड़ा है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Ind vs NZ

Trending news

Ajit Pawar Death LIVE Updates: आज अजित पवार का बारामती में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार, PM मोदी-अमित शाह होंगे शामिल
ajit pawar plane crash
Ajit Pawar Death LIVE Updates: आज अजित पवार का बारामती में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार, PM मोदी-अमित शाह होंगे शामिल
'सस्ती पॉलिटिक्स में बिजी है विपक्ष...',पवार के निधन पर शिंदे गुट की नेता ने कसा तंज
Ajit Pawar
'सस्ती पॉलिटिक्स में बिजी है विपक्ष...',पवार के निधन पर शिंदे गुट की नेता ने कसा तंज
अजित पवार के निधन में साजिश का एंगल कहां से आया? CM ममता ने की जांच की मांग
DNA
अजित पवार के निधन में साजिश का एंगल कहां से आया? CM ममता ने की जांच की मांग
बारामती एयरपोर्ट कैसे बनता जा रहा विमानों का 'श्मशान'? जानिए तीन कारण
DNA
बारामती एयरपोर्ट कैसे बनता जा रहा विमानों का 'श्मशान'? जानिए तीन कारण
शिक्षा की जगह जाति के नाम पर कॉलेज को बांट रहा UGC? नए नियमों पर आरोपों की बाढ़
DNA
शिक्षा की जगह जाति के नाम पर कॉलेज को बांट रहा UGC? नए नियमों पर आरोपों की बाढ़
पहले हवा में झुका फिर अचानक जमीन पर गिरा, अजित पवार के विमान का नया वीडियो आया सामने
ajit pawar death
पहले हवा में झुका फिर अचानक जमीन पर गिरा, अजित पवार के विमान का नया वीडियो आया सामने
पंजाब में सरकारी स्कूलों पर बढ़ा छात्रों का विश्वास, शिक्षा मंत्री ने इसे बताया कारण
Punjab news
पंजाब में सरकारी स्कूलों पर बढ़ा छात्रों का विश्वास, शिक्षा मंत्री ने इसे बताया कारण
UGC पर देशभर में घमासान, नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका
UGC
UGC पर देशभर में घमासान, नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका
कौन थी पिंकी माली, जिनकी बारामती विमान हादसे में गई जान? पिता से क्या हुई आखिरी बात
ajit pawar death
कौन थी पिंकी माली, जिनकी बारामती विमान हादसे में गई जान? पिता से क्या हुई आखिरी बात
निधन के बाद क्यों वायरल हो रहा अजित पवार का महिला पायलट पर किया गया पोस्ट?
ajit pawar death
निधन के बाद क्यों वायरल हो रहा अजित पवार का महिला पायलट पर किया गया पोस्ट?