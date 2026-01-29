टीम इंडिया के 3 गुनहगार, विशाखापत्तनम में साबित हुए हार के सबसे बड़े कारण

IND vs NZ 4th T20I: न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ विशाखापत्तनम में खेले गए चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में जीत दर्ज कर ली. बुधवार को कीवी टीम ने भारत के खिलाफ मैच 50 रन से अपने नाम करते हुए सीरीज में आखिरकार जीत का खाता खोला. हालांकि, टीम इंडिया सीरीज पर पहले ही अपना कब्जा कर चुकी है. टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी कीवी टीम ने 7 विकेट खोकर 215 रन बनाए. इसके जवाब में भारतीय टीम 18.4 ओवरों में महज 165 रन पर सिमट गई. इस मैच में 3 खिलाड़ी ऐसे रहे, जो टीम इंडिया की हार के सबसे बड़े गुनहगार साबित हुए हैं.

1. हर्षित राणा

न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में तेज गेंदबाज हर्षित राणा टीम इंडिया की हार का कारण बने हैं. हर्षित राणा ने इस मैच में 4 ओवरों की गेंदबाजी में 54 रन लुटा दिए. इस दौरान उनका इकोनॉमी रेट 13.50 का रहा है. हर्षित राणा को इस मैच के दौरान एक भी विकेट नहीं मिला है. हर्षित राणा की खराब गेंदबाजी का न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने भरपूर फायदा उठाया.

2. रवि बिश्नोई

लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने भी न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में काफी खराब गेंदबाजी की. रवि बिश्नोई ने इस मैच में 4 ओवरों की गेंदबाजी में 49 रन लुटा दिए. रवि बिश्नोई ने भले ही इस मैच में एक विकेट लिया, लेकिन इसके लिए उन्होंने 12.20 की इकोनॉमी रेट से रन लुटा दिए.

3. संजू सैमसन

भारत ने इस मैच में अभिषेक शर्मा (0) और सूर्यकुमार यादव (8) के विकेट जल्दी-जल्दी गंवा दिए थे. ऐसे में संजू सैमसन के पास एक बड़ी पारी खेलकर टीम इंडिया को संभालने का मौका था. संजू सैमसन इसके उलट 15 गेंदों पर सिर्फ 24 रन बनाकर आउट हुए. संजू सैमसन के फ्लॉप शो का टीम इंडिया को खामियाजा भुगतना पड़ा है.