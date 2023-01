Ind VS NZ: खत्म होने की कगार पर था जिस खिलाड़ी का करियर, उसी ने तोड़ दी न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की कमर!

Ind Vs NZ Live Score: भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज का पहला मैच रांची में खेला जा रहा है. टॉस जीतकर कप्तान हार्दिक पंड्या ने न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. शुरुआत में तो लगा कि उनका यह फैसला गलत साबित हो गया. वह इसलिए क्योंकि फिन एलन और डेवॉन कॉनवे की जोड़ी ने ताबड़तोड़ शॉट्स खेलने शुरू कर दिए थे. फिन एलन ने अपनी पारी में 2 छक्के और 4 चौके लगाकर इंडियन फैंस को गमजदा कर दिया. वहीं कॉनवे भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी छक्के और चौकों की बारिश कर दी.

एक वक्त ऐसा लग रहा था कि इनकी पार्टनरशिप को तोड़ना मुश्किल होगा. लेकिन एक गेंदबाज ने अचानक मैच का रुख पलटकर रख दिया. ये खिलाड़ी हैं वॉशिंगटन सुंदर. 23 गेंदों में 35 रन बनाने वाले फिन एलन को उन्होंने पवेलियन भेज दिया. इसके बाद बैटिंग करने आए मार्क चैपमैन भी वॉशिंगटन सुंदर की धारदार गेंदबाजी को समझ नहीं पाए और बिना खाता खोले ही आउट हो गए. यानी एक के बाद एक सुंदर ने दो खिलाड़ियों को आउट कर दिया.

