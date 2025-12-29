IND vs NZ ODI: सिर्फ पंत नहीं...वनडे सीरीज से बाहर होंगे ये 3 धुरंधर! नई रिपोर्ट ने फैंस को चौंकाया

IND vs NZ ODI: न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू होने वाली वनडे सीरीज में टीम इंडिया का स्क्वाड कैसा होगा? ये बड़ा सवाल है. टीम इंडिया के चयन को लेकर अब तक जो अपडेट आए हैं, उनके अनुसार 3 स्टार खिलाड़ी बाहर रह सकते हैं.
Trending Photos
IND vs NZ ODI: क्रिकेट फैंस को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली वनडे सीरीज का बेसब्री से इंतजार है. ये सीरीज 11 जनवरी 2025 से शुरू होगी, जो टीम इंडिया की नए साल यानी 2026 की पहली सीरीज होगी. इस सीरीज के जरिए टीम इंडिया का इंटरनेशनल सफर भी दोबारा रफ्तार पकड़ेगा. इस सीरीज के लिए जनवरी के पहले हफ्ते में टीम इंडिया का ऐलान होगा. तीन या फिर 4 जनवरी को स्क्वाड की तस्वीर साफ हो सकती है. टीम इंडिया के सेलेक्शन को लेकर तमाम अपडेट आ रहे हैं. नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक-दो नहीं बल्कि तीन स्टार खिलाड़ी बाहर हो सकते हैं. ये वही खिलाड़ी हैं, जिनका खेलना आमतौर पर तय होता है.
कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि ऋषभ पंत की जगह ईशान किशन की वनडे टीम में वापसी हो सकती है. अब क्रिकबज ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पंड्या को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए आराम दिया जा सकता है. सेलेक्टर्स इन दोनों ही स्टार खिलाड़ियों को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत वनडे टीम से दूर रख सकते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि फरवरी 2026 में टी20 वर्ल्ड कप 2026 होना है और सेलेक्टर्स अपने स्टार खिलाड़ियों को तरोताजा रखना चाहते हैं.
दरअसल, बुमराह और हार्दिक दोनों ही टी20 फॉर्मेट में भारत के सबसे अहम खिलाड़ी हैं. इन दोनों ने साल 2024 में भारत को टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनाने में अहम रोल निभाया था. खासकर फाइनल में जैसी गेंदबाजी की थी, उससे साउथ अफ्रीका के खिलाफ 15 ओवर के बाद मैच का रुख पलट गया था. ऐसे में टीम मैनेजमेंट नहीं चाहता कि वर्ल्ड कप से ठीक पहले इन दोनों पर अतिरिक्त बोझ पड़े.
वनडे सीरीज से अगर हार्दिक और बुमराह बाहर रहते हैं, तो दोनों खिलाड़ी 21 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज में वापसी करेंगे. यह सीरीज टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत की तैयारियों का अहम हिस्सा मानी जा रही है.
अगर हार्दिक वनडे टीम से बाहर होते हैं, तो फिर वो घरेलू क्रिकेट में नजर आ सकते हैं. वह विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में बड़ौदा की ओर से कम से कम दो मुकाबले खेल सकते हैं. यह फैसला BCCI के उस निर्देश से जुड़ा है, जिसमें सीनियर खिलाड़ियों के लिए घरेलू टूर्नामेंट खेलना जरूरी बताया गया था. हालांकि, जसप्रीत बुमराह को फिटनेस कारणों से इस नियम में छूट दी गई है.
हार्दिक और बुमराह के अलावा टीम से ड्रॉप होने वाले तीसरे खिलाड़ी का नाम ऋषभ पंत हो सकता है. खबरें हैं कि खराब फॉर्म के चलते पंत को वनडे टीम से ड्रॉप किया जा सकता है. उनकी जगह घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन करने वाले ईशान किशन की वापसी लगभग तय मानी जा रही है. अब सभी को 3 या 4 जनवरी का इंतजार है, जब टीम इंडिया का ऐलान होगा.
ये भी पढ़ें: कैसे वापस आई स्मृति मंधाना की T20I फॉर्म? मैच के बाद खोला राज, कहा- वापस आना थोड़ा मुश्किल..