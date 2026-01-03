Advertisement
trendingNow13062198
Hindi Newsक्रिकेटIND vs NZ: पंत से लेकर अय्यर तक, वनडे सीरीज में नहीं दिखेंगे यह 6 धुरंधर! लगने वाला है झटका

IND vs NZ: पंत से लेकर अय्यर तक, वनडे सीरीज में नहीं दिखेंगे यह 6 धुरंधर! लगने वाला है झटका

IND vs NZ, India ODI squad: भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली वनडे सीरीज के लिए आज टीम इंडिया का ऐलान संभव है. बीसीसीआई उन 15 खिलाड़ियों के नामों से तस्वीर उठा सकती है, जो साल 2026 की पहली वनडे सीरीज में जलवा दिखाएंगे.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 03, 2026, 07:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

India ODI squad
India ODI squad

IND vs NZ, India ODI squad: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का मंच तैयार है. 11 जनवरी से भारत अपने घर में इस सीरीज का आगाज करेगा. यह 2026 की पहली वनडे सीरीज है, इसलिए फैंस अपने चहेते खिलाड़ियों का जलवा देखने के लिए बेताब भी हैं. इस सीरीज के लिए आज टीम इंडिया का ऐलान हो सकता है. सेलेक्टर्स किन खिलाड़ियों को स्क्वॉड में चुनते हैं, इस पर सबकी नजर है. टीम चयन को लेकर अब तक जो अपडेट आए हैं उनके अनुसार 6 धुरंधर इस सीरीज से बाहर रह सकते हैं. 2 को आराम दिया जाएगा, जबकि 4 का पत्ता साफ हो सकता है. आइए जानते हैं इन सभी खिलाड़ियों के बारे में.

IND vs NZ वनडे सीरीज से बाहर रह सकते हैं यह 6 धुरंधर

1. ऋषभ पंत

बाएं हाथ के स्टार विकेटकीपर ऋषभ पंत को झटका लग सकता है. पहले तो इस खिलाड़ी को टी20 विश्व कप 2026 के लिए टीम में जगह नहीं मिली और अब वनडे सीरीज से भी पत्ता साफ हो सकता है. इसकी वजह हैं ईशान किशन, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में धमाकेदार प्रदर्शन करके अपना दावा मजबूत किया है. रिपोर्ट्स हैं किशन को दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर वनडे सीरीज में जगह मिल सकती है. केएल राहुल मुख्य विकेटकीपर हैं, इसलिए पंत के चयन पर तलवार अटकी है.

2. जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते रेस्ट दिए जाने की खबर है. ये खिलाड़ी लगातार क्रिकेट खेल रहा है. वो टी20 सीरीज का भी हिस्सा हैं. सेलेक्टर्स की ये सोच है कि बुमराह को विश्व कप 2026 के लिए पूरी तरह से फिट रखा जाए. इसलिए शायद वो वनडे सीरीज से बाहर रहें. उनकी जगह मोहम्मद सिराज की वापसी तय मानी जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

3. हार्दिक पांड्या

जसप्रीत बुमराह की तरह हार्दिक पांड्या को भी रेस्ट दिए जाने की खबर है. पांड्या भी लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं. उन्हें वनडे सीरीज के बाद होने वाली टी20 सीरीज के 5 मैच खेलना है. पांड्या पूरी तरह से फिट रह सकें और उनकी बॉडी पर ज्यादा लोड भी न पड़े, इसी सोच के साथ सेलेक्टर्स ने उन्हें आराम देने का मन बनाया है. हार्दिक की जगह स्क्वॉड में नीतीश कुमार रेड्डी नजर आ सकते हैं.

4. प्रसिद्ध कृष्णा

इस तेज गेंदबाज को जगह मिलना मुश्किल है. वजह है साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका खराब प्रदर्शन. तीन मैचों की सीरीज में कृष्णा सिर्फ 7 विकेट ले पाए थे. वो काफी महंगे भी साबित हुए. कृष्णा ने 7.80 की इकॉनमी से रन खर्च किए थे. पहले मैच में उन्होंने 7 ओवर डाले थे और 48 रन खर्च करके सिर्फ एक विकेट निकाला था, जबकि दूसरे मैच में 8.2 ओवर में 85 रन लुटाए थे और सिर्फ 1 विकेट मिला था. हालांकि तीसरे वनडे में वो कारगर रहे थे. उन्होंने 9 ओवर में 66 रन देकर 4 विकेट निकाले थे. कृष्णा की जगह मोहम्मद शमी की वापसी हो सकती है, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में बंगाल के लिए बढ़िया प्रदर्शन किया है.

5. यशस्वी जायसवाल

इस खिलाड़ी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में पूरे तीन मैच खेले थे और 78.00 की औसत से 156 रन बनाए थे. तीसरे वनडे में उनके बल्ले से शतक भी निकला था. इसके बाद भी वो स्क्वॉड से बाहर रह सकते हैं. क्योंकि पिछली सीरीज में शुभमन गिल चोटिल थे और बाहर रहे थे. अब वो ठीक हो चुके हैं. ओपनर के तौर पर रोहित-गिल की जोड़ी फिर नजर आएगी, जबकि तीसरे और चौथे ओपनर के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन भी हैं, तो जायसवाल को जगह मिलना मुश्किल है. उनकी जगह गिल की टीम में एंट्री होने जा रही है.

6. श्रेयस अय्यर

सितंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर इस खिलाड़ी को पसली में चोट लगी थी, जिसके बाद से ही वो रिकवरी कर रहे हैं. इन दिनों अय्यर एनसीए में रिहैब कर रहे हैं. उन्हें अब तक फिटनेस क्लीयरेंस नहीं मिली है. इसलिए वो इस सीरीज से बाहर रह सकते हैं. उनकी जगह मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा को मौका मिलने के पूरे चांस हैं.

भारत का संभावित स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड, तिलक वर्मा, केएल राहुल (उपकप्तान और विकेटकीपर), ईशान किशन/ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी/प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह.

ये भी पढ़ें: IND vs NZ: टीम इंडिया का ऐलान आज...बुमराह-हार्दिक को आराम! सिराज-शमी समेत ये खिलाड़ी कर सकते हैं वापसी, संभावित स्क्वाड देखिए

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

India ODI squad

Trending news

कहीं बर्फबारी तो कहीं शीत लहर का अलर्ट, जानें आपके राज्य में कैसा रहेगा आज का मौसम
Aaj ka mausam
कहीं बर्फबारी तो कहीं शीत लहर का अलर्ट, जानें आपके राज्य में कैसा रहेगा आज का मौसम
DNA: नफरत की राजनीति और हिंसा की अपील, वंदे मातरम पर हिंसा की धमकी क्यों?
DNA Analysis
DNA: नफरत की राजनीति और हिंसा की अपील, वंदे मातरम पर हिंसा की धमकी क्यों?
डोडा जिले के देस्सा घाटी में आतंकी हमला नाकाम, VDG की सतर्कता से टली बड़ी वारदात
hindi Jammu and Kashmir news
डोडा जिले के देस्सा घाटी में आतंकी हमला नाकाम, VDG की सतर्कता से टली बड़ी वारदात
भारत का वो इकलौता शहर, जहां नल से घर-घर सप्लाई होता है 'मिनरल' वाटर; दुनिया हैरान
India Interesting Facts
भारत का वो इकलौता शहर, जहां नल से घर-घर सप्लाई होता है 'मिनरल' वाटर; दुनिया हैरान
नदी से समंदर तक... फिलिस्तीन को लेकर महबूबा मुफ्ती का ऐसा पोस्ट, जानिए क्या कहा?
Mehbuba Mufti
नदी से समंदर तक... फिलिस्तीन को लेकर महबूबा मुफ्ती का ऐसा पोस्ट, जानिए क्या कहा?
सरकार ने 'X' को भेजा नोटिस, ग्रोक में महिलाओं के बनवाए जा रहे भद्दे फोटोज
social media
सरकार ने 'X' को भेजा नोटिस, ग्रोक में महिलाओं के बनवाए जा रहे भद्दे फोटोज
Fact check: क्या मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो जाएंगे? फैक्ट चेक ने चौंकाया
500 note fact check
Fact check: क्या मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो जाएंगे? फैक्ट चेक ने चौंकाया
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को मिली मुफ्त सेवाएं
Punjab news
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को मिली मुफ्त सेवाएं
भगवंत मान सरकार का ऐलान, 1700 से ज्यादा छात्रों को IIT, NIT और AIIMS की फ्री तैयारी
Bhagwant Mann Punjab CM
भगवंत मान सरकार का ऐलान, 1700 से ज्यादा छात्रों को IIT, NIT और AIIMS की फ्री तैयारी
उमर खालिद की रिहाई के लिए अमेरिकी सांसदों ने लिखा पत्र, भाजपा ने तुरंत लगाई फटकार
Umar Khalid
उमर खालिद की रिहाई के लिए अमेरिकी सांसदों ने लिखा पत्र, भाजपा ने तुरंत लगाई फटकार