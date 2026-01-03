IND vs NZ: पंत से लेकर अय्यर तक, वनडे सीरीज में नहीं दिखेंगे यह 6 धुरंधर! लगने वाला है झटका

IND vs NZ, India ODI squad: भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली वनडे सीरीज के लिए आज टीम इंडिया का ऐलान संभव है. बीसीसीआई उन 15 खिलाड़ियों के नामों से तस्वीर उठा सकती है, जो साल 2026 की पहली वनडे सीरीज में जलवा दिखाएंगे.
IND vs NZ, India ODI squad: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का मंच तैयार है. 11 जनवरी से भारत अपने घर में इस सीरीज का आगाज करेगा. यह 2026 की पहली वनडे सीरीज है, इसलिए फैंस अपने चहेते खिलाड़ियों का जलवा देखने के लिए बेताब भी हैं. इस सीरीज के लिए आज टीम इंडिया का ऐलान हो सकता है. सेलेक्टर्स किन खिलाड़ियों को स्क्वॉड में चुनते हैं, इस पर सबकी नजर है. टीम चयन को लेकर अब तक जो अपडेट आए हैं उनके अनुसार 6 धुरंधर इस सीरीज से बाहर रह सकते हैं. 2 को आराम दिया जाएगा, जबकि 4 का पत्ता साफ हो सकता है. आइए जानते हैं इन सभी खिलाड़ियों के बारे में.
बाएं हाथ के स्टार विकेटकीपर ऋषभ पंत को झटका लग सकता है. पहले तो इस खिलाड़ी को टी20 विश्व कप 2026 के लिए टीम में जगह नहीं मिली और अब वनडे सीरीज से भी पत्ता साफ हो सकता है. इसकी वजह हैं ईशान किशन, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में धमाकेदार प्रदर्शन करके अपना दावा मजबूत किया है. रिपोर्ट्स हैं किशन को दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर वनडे सीरीज में जगह मिल सकती है. केएल राहुल मुख्य विकेटकीपर हैं, इसलिए पंत के चयन पर तलवार अटकी है.
जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते रेस्ट दिए जाने की खबर है. ये खिलाड़ी लगातार क्रिकेट खेल रहा है. वो टी20 सीरीज का भी हिस्सा हैं. सेलेक्टर्स की ये सोच है कि बुमराह को विश्व कप 2026 के लिए पूरी तरह से फिट रखा जाए. इसलिए शायद वो वनडे सीरीज से बाहर रहें. उनकी जगह मोहम्मद सिराज की वापसी तय मानी जा रही है.
जसप्रीत बुमराह की तरह हार्दिक पांड्या को भी रेस्ट दिए जाने की खबर है. पांड्या भी लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं. उन्हें वनडे सीरीज के बाद होने वाली टी20 सीरीज के 5 मैच खेलना है. पांड्या पूरी तरह से फिट रह सकें और उनकी बॉडी पर ज्यादा लोड भी न पड़े, इसी सोच के साथ सेलेक्टर्स ने उन्हें आराम देने का मन बनाया है. हार्दिक की जगह स्क्वॉड में नीतीश कुमार रेड्डी नजर आ सकते हैं.
इस तेज गेंदबाज को जगह मिलना मुश्किल है. वजह है साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका खराब प्रदर्शन. तीन मैचों की सीरीज में कृष्णा सिर्फ 7 विकेट ले पाए थे. वो काफी महंगे भी साबित हुए. कृष्णा ने 7.80 की इकॉनमी से रन खर्च किए थे. पहले मैच में उन्होंने 7 ओवर डाले थे और 48 रन खर्च करके सिर्फ एक विकेट निकाला था, जबकि दूसरे मैच में 8.2 ओवर में 85 रन लुटाए थे और सिर्फ 1 विकेट मिला था. हालांकि तीसरे वनडे में वो कारगर रहे थे. उन्होंने 9 ओवर में 66 रन देकर 4 विकेट निकाले थे. कृष्णा की जगह मोहम्मद शमी की वापसी हो सकती है, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में बंगाल के लिए बढ़िया प्रदर्शन किया है.
इस खिलाड़ी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में पूरे तीन मैच खेले थे और 78.00 की औसत से 156 रन बनाए थे. तीसरे वनडे में उनके बल्ले से शतक भी निकला था. इसके बाद भी वो स्क्वॉड से बाहर रह सकते हैं. क्योंकि पिछली सीरीज में शुभमन गिल चोटिल थे और बाहर रहे थे. अब वो ठीक हो चुके हैं. ओपनर के तौर पर रोहित-गिल की जोड़ी फिर नजर आएगी, जबकि तीसरे और चौथे ओपनर के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन भी हैं, तो जायसवाल को जगह मिलना मुश्किल है. उनकी जगह गिल की टीम में एंट्री होने जा रही है.
सितंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर इस खिलाड़ी को पसली में चोट लगी थी, जिसके बाद से ही वो रिकवरी कर रहे हैं. इन दिनों अय्यर एनसीए में रिहैब कर रहे हैं. उन्हें अब तक फिटनेस क्लीयरेंस नहीं मिली है. इसलिए वो इस सीरीज से बाहर रह सकते हैं. उनकी जगह मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा को मौका मिलने के पूरे चांस हैं.
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड, तिलक वर्मा, केएल राहुल (उपकप्तान और विकेटकीपर), ईशान किशन/ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी/प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह.
