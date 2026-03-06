T20 World Cup 2026 Final: भारत-न्यूजीलैंड मिलकर रचने जा रहे इतिहास....पहली बार होगा ऐसा...अहमदाबाद में कौन मारेगा बाजी?

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटT20 World Cup 2026 Final: भारत-न्यूजीलैंड मिलकर रचने जा रहे इतिहास....पहली बार होगा ऐसा...अहमदाबाद में कौन मारेगा बाजी?

India vs New Zealand T20 World Cup 2026 Final: टी20 विश्व कप 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर है. 8 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल होने जा रहा है. आइए जानते हैं कैसे यह मुकाबला ऐतिहासिक बनने वाला है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 06, 2026, 01:29 PM IST
India vs New Zealand T20 World Cup 2026 Final: 8 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला फाइनल मुकाबला ऐतिहासिक होने वाला है. इस एडिशन में शानदार प्रदर्शन करने वाली ये दोनों टीमें मिलकर एक नया इतिहास रचेंगी. जैसे ही मैच का टॉस होगा तो यह फाइनल एक खास मामले में रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो जाएगा. इस मुकाबले के जरिए कुछ ऐसा होने वाला है, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था.

क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब दुनिया की दो बड़ी टीमें तीनों फॉर्मेट (टेस्ट, वनडे और टी20) के आईसीसी फाइनल में एक-दूसरे के आमने-सामने होंगी. टीम इंडिया इस बार डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर अपनी बादशाहत कायम रखने उतरेगी, जबकि कीवी टीम पहला टी20 विश्व कप खिताब जीतने की फिराक में है.

इतिहास उठाकर देखें तो भारत और न्यूजीलैंड की टीमें वनडे और टेस्ट फॉर्मेट के आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में भिड़ चुकी हैं. अब टी20 फॉर्मेट में भी यही कमाल होने वाला है, क्योंकि कीवियों ने सेमीफाइनल में अफ्रीका को मात देकर फाइनल में एंट्री मारी है, जबकि भारत ने इंग्लैंड को 7 रनों से हराकर खिताबी जंग का टिकट हासिल किया.

आईसीसी के दो फाइनल खेल चुकी हैं दोनों टीमें

भारत और न्यूजीलैंड की टीमें सबसे पहले 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल में भिड़ी थीं. वो मुकाबला साउथैम्पटन में खेला गया था, जिसमें न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराकर खिताब जीता था. केन विलियमसन की कप्तानी में ब्लैककैप्स ने इतिहास रचा था.

फिर 2025 की ICC चैंपियंस ट्रॉफी (ODI फॉर्मेट का टूर्नामेंट) के फाइनल में भी ये दोनों टीमें आमने-सामने आई थीं. यह खिताबी जंग दुबई में लड़ी गई थी, जिसमें टीम इंडिया ने 4 विकेट से बाजी मारकर रोहित की कप्तानी में खिताब जीता था. अब टी20 विश्व कप के फाइनल में ये दोनों टीमें आमने-सामने हैं. देखना होगा इस बार कौन बाजी मारता है.

ये भी पढ़ें: 'वो आखिरी दिन कमाल करेगा'...इस फ्लॉप खिलाड़ी पर संजू को पूरा भरोसा...Final में रनों की सुनामी का कर दिया ऐलान

 

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं.

T20 World Cup 2026

