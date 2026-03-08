ये टोटका करेगी टीम इंडिया की जीत पक्की, भारत का ये बल्लेबाज है सबसे बड़ी गारंटी, जानें पूरा मामला

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. खिताबी मुकाबले तक पहुंचने में दोनों टीमों का सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. टूर्नामेंट शुरू होने से पहले टीम इंडिया को खिताब जीतने का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था, लेकिन सुपर-8 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली हार ने फैंस की उम्मीदों को थोड़ा झटका जरूर दिया.इसके बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट ने प्लेइंग इलेवन में बड़ा बदलाव किया और संजू सैमसन को टीम में शामिल किया. यह फैसला टीम के लिए बिल्कुल सही साबित हुआ. संजू सैमसन ने सुपर-8 के आखिरी मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार पारी खेली. इसके बाद सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. संजू की इन पारियों की बदौलत टीम इंडिया फाइनल तक पहुंचने में सफल रही. अब फाइनल मुकाबले में भी सभी की नजरें संजू सैमसन के प्रदर्शन पर टिकी हुई हैं, क्योंकि उनसे एक बार फिर बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही है.

क्या कहते हैं आंकड़े?

टीम इंडिया के लिए फाइनल मुकाबले में संजू सैमसन की भूमिका काफी अहम रहने वाली है. अगर वह बल्लेबाजी में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो भारत की जीत की उम्मीद और मजबूत हो सकती है. टी20 इंटरनेशनल में संजू सैमसन अब तक 61 मैच खेल चुके हैं, जिनमें उन्हें 53 पारियों में बल्लेबाजी करने का मौका मिला है. इन पारियों में उन्होंने 27.29 की औसत से कुल 1310 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से तीन शतक और पांच अर्धशतक भी देखने को मिले हैं. संजू सैमसन के प्रदर्शन से जुड़ा एक दिलचस्प आंकड़ा भी सामने आता है, जो टीम इंडिया के लिए काफी सकारात्मक माना जा सकता है. दरअसल, जिन 53 पारियों में संजू सैमसन ने बल्लेबाजी की है, उनमें से 13 पारियों में उन्होंने 30 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं. खास बात यह है कि इन सभी मुकाबलों में टीम इंडिया को जीत मिली है. ऐसे में अगर फाइनल मैच में भी संजू सैमसन 30 या उससे ज्यादा रन बनाने में सफल रहते हैं, तो माना जा रहा है कि टीम इंडिया के लिए ट्रॉफी जीतने की राह काफी आसान हो सकती है.

क्या आज भी चलेगा बल्ला?

टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन का बल्ला जमकर बोल रहा है. मौजूदा टी20 विश्व कप में पिछली दो पारियों के बाद वह भारत के लिए तीसरे टॉप स्कोरर बन चुके हैं. ऐसे में अगर सैमसन आज भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो भारत ये मैच जीत सकती है. साथ ही वह टूर्नामेंट में टीम इंडिया के लिए टॉप स्कोरर भी बन जाएंगे.

ऐसा रहा है सैमसन के लिए विश्व कप

संजू सैमसन, जिनकी जगह इस टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में तय नहीं मानी जा रही थी, उन्होंने सुपर-8 में मौका मिलने के बाद शानदार प्रदर्शन करके सभी को प्रभावित किया है. मौका मिलने के बाद से सैमसन बेहतरीन फॉर्म में नजर आए हैं.इस वर्ल्ड कप में संजू सैमसन अब तक चार मैच खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 77.33 की औसत से कुल 232 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से दो शानदार अर्धशतक भी देखने को मिले हैं.अगर उनके स्ट्राइक रेट की बात करें तो वह भी काफी प्रभावशाली रहा है. सैमसन ने इस टूर्नामेंट में 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी को साफ दिखाता है.

