Advertisement
trendingNow13133808
Hindi Newsक्रिकेटये टोटका करेगी टीम इंडिया की जीत पक्की, भारत का ये बल्लेबाज है सबसे बड़ी गारंटी, जानें पूरा मामला

ये टोटका करेगी टीम इंडिया की जीत पक्की, भारत का ये बल्लेबाज है सबसे बड़ी गारंटी, जानें पूरा मामला

भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज विश्व कप का फाइनल मुकाबला खेला जाना है. महाभिडंत से पहले टीम इंडिया इस टोटके को जीत की गारंटी मान रही है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा भारत अपना तीसरा खिताब जीत पाएगी या नहीं...

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 08, 2026, 06:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Image credit- BCCI
Image credit- BCCI

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. खिताबी मुकाबले तक पहुंचने में दोनों टीमों का सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. टूर्नामेंट शुरू होने से पहले टीम इंडिया को खिताब जीतने का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था, लेकिन सुपर-8 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली हार ने फैंस की उम्मीदों को थोड़ा झटका जरूर दिया.इसके बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट ने प्लेइंग इलेवन में बड़ा बदलाव किया और संजू सैमसन को टीम में शामिल किया. यह फैसला टीम के लिए बिल्कुल सही साबित हुआ. संजू सैमसन ने सुपर-8 के आखिरी मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार पारी खेली. इसके बाद सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. संजू की इन पारियों की बदौलत टीम इंडिया फाइनल तक पहुंचने में सफल रही. अब फाइनल मुकाबले में भी सभी की नजरें संजू सैमसन के प्रदर्शन पर टिकी हुई हैं, क्योंकि उनसे एक बार फिर बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही है. 

क्या कहते हैं आंकड़े?

टीम इंडिया के लिए फाइनल मुकाबले में संजू सैमसन की भूमिका काफी अहम रहने वाली है. अगर वह बल्लेबाजी में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो भारत की जीत की उम्मीद और मजबूत हो सकती है. टी20 इंटरनेशनल में संजू सैमसन अब तक 61 मैच खेल चुके हैं, जिनमें उन्हें 53 पारियों में बल्लेबाजी करने का मौका मिला है. इन पारियों में उन्होंने 27.29 की औसत से कुल 1310 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से तीन शतक और पांच अर्धशतक भी देखने को मिले हैं. संजू सैमसन के प्रदर्शन से जुड़ा एक दिलचस्प आंकड़ा भी सामने आता है, जो टीम इंडिया के लिए काफी सकारात्मक माना जा सकता है. दरअसल, जिन 53 पारियों में संजू सैमसन ने बल्लेबाजी की है, उनमें से 13 पारियों में उन्होंने 30 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं. खास बात यह है कि इन सभी मुकाबलों में टीम इंडिया को जीत मिली है. ऐसे में अगर फाइनल मैच में भी संजू सैमसन 30 या उससे ज्यादा रन बनाने में सफल रहते हैं, तो माना जा रहा है कि टीम इंडिया के लिए ट्रॉफी जीतने की राह काफी आसान हो सकती है.

क्या आज भी चलेगा बल्ला?

टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन का बल्ला जमकर बोल रहा है. मौजूदा टी20 विश्व कप में पिछली दो पारियों के बाद वह भारत के लिए तीसरे टॉप स्कोरर बन चुके हैं. ऐसे में अगर सैमसन आज भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो भारत ये मैच जीत सकती है. साथ ही वह टूर्नामेंट में टीम इंडिया के लिए टॉप स्कोरर भी बन जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसा रहा है सैमसन के लिए विश्व कप

संजू सैमसन, जिनकी जगह इस टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में तय नहीं मानी जा रही थी, उन्होंने सुपर-8 में मौका मिलने के बाद शानदार प्रदर्शन करके सभी को प्रभावित किया है. मौका मिलने के बाद से सैमसन बेहतरीन फॉर्म में नजर आए हैं.इस वर्ल्ड कप में संजू सैमसन अब तक चार मैच खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 77.33 की औसत से कुल 232 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से दो शानदार अर्धशतक भी देखने को मिले हैं.अगर उनके स्ट्राइक रेट की बात करें तो वह भी काफी प्रभावशाली रहा है. सैमसन ने इस टूर्नामेंट में 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी को साफ दिखाता है. 

ये भी पढ़ें: मोहम्मद आमिर की भविष्यवाणी से मचा बवाल, बताया विश्व कप विजेता, सोशल मीडिया पर उड़ रहा मजाक

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

TAGS

India vs New ZealandSanju Samson

Trending news

पत्नी डॉक्टर, एक्सीडेंट में गई जान; खुद रुखसत होकर कई लोगों को जिंदगी दे गए अरविंद
Organ Donation
पत्नी डॉक्टर, एक्सीडेंट में गई जान; खुद रुखसत होकर कई लोगों को जिंदगी दे गए अरविंद
मिडिल ईस्ट में मचा कोहराम...कीमतों में लगी आग; भारत के पास तेल का कितना स्टॉक?
crude oil Stock
मिडिल ईस्ट में मचा कोहराम...कीमतों में लगी आग; भारत के पास तेल का कितना स्टॉक?
'ममता सरकार ने किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान', दिल्ली में गरजे PM मोदी
Narendra Modi
'ममता सरकार ने किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान', दिल्ली में गरजे PM मोदी
Women Day पर इस राज्य में महिलाओं की बल्ले-बल्ले, खाते में एक साथ आए 5000 रुपये
Odisha news
Women Day पर इस राज्य में महिलाओं की बल्ले-बल्ले, खाते में एक साथ आए 5000 रुपये
महिला दिवस पर सरकार का बड़ा ऐलान, पंजाब में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये
Punjab news
महिला दिवस पर सरकार का बड़ा ऐलान, पंजाब में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये
ईरान पर हमलों के बीच राहत भरी खबर! मिडिल ईस्ट से हुई 52 हजार भारतीयों की वापसी
MEA
ईरान पर हमलों के बीच राहत भरी खबर! मिडिल ईस्ट से हुई 52 हजार भारतीयों की वापसी
वॉशरूम में पानी नहीं, सड़कों पर कूड़ा... राष्ट्रपति के अपमान पर फंसी ममता सरकार
President Droupadi Murmu
वॉशरूम में पानी नहीं, सड़कों पर कूड़ा... राष्ट्रपति के अपमान पर फंसी ममता सरकार
‘अपने काम से काम रखें...’ डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर भड़के कमल हासन, खूब सुनाई खरी-खोटी
Kamal Haasan
‘अपने काम से काम रखें...’ डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर भड़के कमल हासन, खूब सुनाई खरी-खोटी
BJP राष्ट्रपति पद का कर रही गलत इस्तेमाल... ममता का भाजपा पर बड़ा आरोप
Bengal Elections 2026
BJP राष्ट्रपति पद का कर रही गलत इस्तेमाल... ममता का भाजपा पर बड़ा आरोप
औरत के पास लबो-रुख्सार और जुल्फों के अलावा भी बहुत कुछ है... हम कहां चूक रहे हैं?
Womens Day 2026
औरत के पास लबो-रुख्सार और जुल्फों के अलावा भी बहुत कुछ है... हम कहां चूक रहे हैं?