जिसकी जरूरत थी, वो फाइनल में हो गया... 'फ्लॉप' ओपनर ने न्यूजीलैंड के धागे खोले, चौके-छक्कों से मचाया धमाल

T20 World Cup 2026: टीम इंडिया के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में तहलका मचा दिया है. जिसकी जरूरत थी, वो फाइनल में हो गया.'फ्लॉप' ओपनर अभिषेक शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में ऐसी वापसी की कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के धागे खोल दिए. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी न्यूजीलैंड के खिलाफ इस फाइनल मैच में अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 18 गेंदों पर अर्धशतक ठोक दिया.

'फ्लॉप' ओपनर ने न्यूजीलैंड के धागे खोले

अभिषेक शर्मा 21 गेंदों पर 52 रन की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हुए. अभिषेक शर्मा ने कीवी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए अपने बल्ले से आग उगली है. अभिषेक शर्मा ने 6 चौकों और 3 छक्कों से सजी अपनी इस धमाकेदार पारी से फैंस को रोमांचित करने का काम किया है. अभिषेक शर्मा ने दुनिया को दिखाया कि अगर वह फॉर्म में हों तो क्या कर सकते हैं.

अभिषेक शर्मा का टी20 रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज हैं. टीम इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा ने अभी तक 46 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 190.46 के स्ट्राइक रेट और 33.44 की औसत से 1438 रन बनाए हैं. अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में 2 शतक और 10 अर्धशतक ठोके हैं. टी20 इंटरनेशनल में अभिषेक शर्मा ने अभी तक 139 चौके और 96 छक्के उड़ाए हैं. अभिषेक शर्मा का टी20 इंटरनेशनल में हाईएस्ट स्कोर 135 रन है.

पिछली 7 पारियों में इससे पहले बने थे सिर्फ 89 रन

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभिषेक शर्मा के प्रदर्शन की बात करें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मैच से पहले उन्होंने 7 पारियों में केवल 89 रन ही बनाए हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभिषेक शर्मा ने अपनी पिछली 7 पारियों में 0, 0, 0, 15, 55, 10 और 9 रन के स्कोर ही बनाए थे. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभिषेक शर्मा से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाईं जा रही थीं. आखिरकार न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मैच में उनका बल्ला चल गया और उन्होंने 21 गेंदों पर 52 रन की पारी खेली.