T20 World Cup 2026: कप्तान सूर्या खेल सकते हैं बड़ा दांव, फाइनल मैच में इस विस्फोटक बल्लेबाज की हो सकती है एंट्री

T20 World Cup 2026: न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में कप्तान सूर्यकुमार यादव एक बड़ा दांव खेल सकते हैं और टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में एक विस्फोटक बल्लेबाज को अचानक मौका दे सकते हैं. बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला रविवार 8 मार्च को शाम 7:00 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 06, 2026, 10:14 PM IST
कप्तान सूर्या खेल सकते हैं बड़ा दांव

न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मैच में कप्तान सूर्यकुमार यादव टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में बड़ा बदलाव करते हुए आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को बाहर कर सकते हैं. वहीं, अभिषेक शर्मा की जगह प्लेइंग इलेवन में विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह को मौका दिया जा सकता है. रिंकू सिंह मिडिल ऑर्डर में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े हथियार साबित हो सकते हैं. वहीं, ओपनिंग में संजू सैमसन के साथ ईशान किशन बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभिषेक शर्मा के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 7 पारियों में केवल 89 रन ही बनाए हैं.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में फ्लॉप रहे हैं अभिषेक शर्मा

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभिषेक शर्मा के बल्ले से केवल एक अर्धशतक ही निकला है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभिषेक शर्मा ने अभी तक 0, 0, 0, 15, 55, 10 और 9 रन के स्कोर ही बनाए हैं. अभिषेक शर्मा गुरुवार को इंग्लैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल मैच में भी सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए थे. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभिषेक शर्मा से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाईं जा रही थीं, लेकिन उन्होंने कप्तान और कोच का भरोसा तोड़ दिया है.

फाइनल मैच में इस विस्फोटक बल्लेबाज की हो सकती है एंट्री

न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मैच में रिंकू सिंह मैच फिनिशर का रोल निभा सकते हैं. रिंकू सिंह नंबर-7 पर बल्लेबाजी करने के लिए बेहतर विकल्प साबित होंगे. रिंकू सिंह ने भारत के लिए 45 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 155.74 के स्ट्राइक रेट से 665 रन बनाए हैं. रिंकू सिंह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी में माहिर हैं. रिंकू सिंह बीच के ओवरों में बहुत खतरनाक साबित होते हैं और स्पिनरों की गेंदों पर लंबे-लंबे छक्के जड़ने की काबिलियत रखते हैं.

