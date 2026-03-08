नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना 'छावनी'.. आसमान से बाज की नजर, जमीन पर 4000 जांबाज, IND vs NZ फाइनल का 'ऑपरेशन सुरक्षा'

IND vs NZ T20 World Cup Final: टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल की जंग के लिए मंच सज चुका है. टीम इंडिया के पास अब 'हिस्ट्री रिपीट और डिफीट' करने के लिए मौका, मंच और माहौल पूरी तरह से तैयार है. भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आज (8 मार्च) शाम दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक-दूसरे को टक्कर देने उतरेंगी. ये महामुकाबला देखने एक लाख से भी ज्यादा फैंस देखने आएंगे, जिसके चलते इस स्टेडियम पर 'ऑपरेशन सुरक्षा' शुरू हो गया है. स्टेडियम में सुरक्षा को लेकर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं इस बारे में हम आपको बताते हैं.

3000 पुलिसकर्मी तैनात

पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक ने सिक्योरिटी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए 3,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. साथ ही करीब 1,000 होमगार्ड भी हैं. पहली बार क्रिकेट मैच के लिए एंट्री ड्रोन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाएगा. स्टेडियम के अंदर और बाहर पैनी नजर के लिए तीन 'एंट्री ड्रोन' सिस्टम होंगे. इससे आसमान से होने वाले किसी भी खतरे को तुरंत फेल कर दिया जाएगा.

बनाया गया है होल्डिंग एरिया

अहमदाबाद पुलिस ने 'होल्डिंग एरिया' बनाने का प्लान बनाया है. अगर भगदड़ होती है तो इससे उसे कंट्रोल किया जा सकता है. हालांकि, कमिश्नर ने जानकारी दी कि भगदड़ यहां कभी नहीं हुई है लेकिन सावधानी के तौर ऐसा इंतजाम पहली बार हुआ है. इससे दर्शकों को प्रवेश में आसानी होगी और भारी भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता है. यह इंतजाम गेट नंबर 1 और 2 की तरफ किया गया है.

टिकटों की कालाबाजारी पर शक्ति

स्टेडियम में भारी संख्या में महिलाएं भी देखने को मिलेंगी. इसके लिए महिला सुरक्षा को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है. इसके लिए स्पेशल टीमें तैयार की गई हैं. वहीं, पुलिस कमिश्नर ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि टिकटों की कालाबाजारी करने वालों को और मैदान में घुसपैठियों पर भी पैनी नजर होगी. घुसपैठियों के लिए प्लेइंग एरिया के किनारे एक खास सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है. सिक्योरिटी की देखभाल के लिए कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वेन्यू पर मौजूद रहेंगे.