Advertisement
trendingNow13133047
Hindi Newsक्रिकेटनरेंद्र मोदी स्टेडियम बना छावनी.. आसमान से बाज की नजर, जमीन पर 4000 जांबाज, IND vs NZ फाइनल का ऑपरेशन सुरक्षा

नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना 'छावनी'.. आसमान से बाज की नजर, जमीन पर 4000 जांबाज, IND vs NZ फाइनल का 'ऑपरेशन सुरक्षा'

India vs New Zealand Final: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले के लिए मंच पूरी तरह से तैयार है. महामुकाबले का आगाज 8 मार्च शाम 7 बजे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा. मैच में 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है. ऐसे में ये स्टेडियम महामुकाबले से पहले छावनी में तब्दील हो गया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 08, 2026, 07:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Narendra Modi Stadium (X)
Narendra Modi Stadium (X)

IND vs NZ T20 World Cup Final: टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल की जंग के लिए मंच सज चुका है. टीम इंडिया के पास अब 'हिस्ट्री रिपीट और डिफीट' करने के लिए मौका, मंच और माहौल पूरी तरह से तैयार है. भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आज (8 मार्च) शाम दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक-दूसरे को टक्कर देने उतरेंगी. ये महामुकाबला देखने एक लाख से भी ज्यादा फैंस देखने आएंगे, जिसके चलते इस स्टेडियम पर 'ऑपरेशन सुरक्षा' शुरू हो गया है. स्टेडियम में सुरक्षा को लेकर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं इस बारे में हम आपको बताते हैं. 

3000 पुलिसकर्मी तैनात

पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक ने सिक्योरिटी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए 3,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. साथ ही करीब 1,000 होमगार्ड भी हैं. पहली बार क्रिकेट मैच के लिए एंट्री ड्रोन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाएगा. स्टेडियम के अंदर और बाहर पैनी नजर के लिए तीन 'एंट्री ड्रोन' सिस्टम होंगे. इससे आसमान से होने वाले किसी भी खतरे को तुरंत फेल कर दिया जाएगा.

बनाया गया है होल्डिंग एरिया

अहमदाबाद पुलिस ने 'होल्डिंग एरिया' बनाने का प्लान बनाया है. अगर भगदड़ होती है तो इससे उसे कंट्रोल किया जा सकता है.  हालांकि, कमिश्नर ने जानकारी दी कि भगदड़ यहां कभी नहीं हुई है लेकिन सावधानी के तौर ऐसा इंतजाम पहली बार हुआ है. इससे दर्शकों को प्रवेश में आसानी होगी और भारी भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता है. यह इंतजाम गेट नंबर 1 और 2 की तरफ किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें.. IND vs NZ: खिताब जीतना आसान नहीं...टीम इंडिया के सामने ये 3 बड़ी चुनौतियां

टिकटों की कालाबाजारी पर शक्ति

स्टेडियम में भारी संख्या में महिलाएं भी देखने को मिलेंगी. इसके लिए महिला सुरक्षा को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है. इसके लिए स्पेशल टीमें तैयार की गई हैं. वहीं, पुलिस कमिश्नर ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि टिकटों की कालाबाजारी करने वालों को और मैदान में घुसपैठियों पर भी पैनी नजर होगी. घुसपैठियों के लिए प्लेइंग एरिया के किनारे एक खास सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है. सिक्योरिटी की देखभाल के लिए कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वेन्यू पर मौजूद रहेंगे.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

IND vs NZ FinalT20 World Cup 2026

Trending news

'तुम घर पर रहकर करती क्या हो'? GDP में गृहणियों का योगदान आपको हैरान कर देगा
DNA
'तुम घर पर रहकर करती क्या हो'? GDP में गृहणियों का योगदान आपको हैरान कर देगा
ईरान के ड्रोन हमलों के बीच सुर्खियों में है महाशक्तिशाली 'शेषनाग', जिससे खौफ में PAK
israel iran war
ईरान के ड्रोन हमलों के बीच सुर्खियों में है महाशक्तिशाली 'शेषनाग', जिससे खौफ में PAK
'US भारत को ब्लैकमेल कर रहा और...', राहुल गांधी ने किस बात को लेकर PM मोदी को घेरा
Rahul Gandhi
'US भारत को ब्लैकमेल कर रहा और...', राहुल गांधी ने किस बात को लेकर PM मोदी को घेरा
CM भगवंत मान ने सिंगापुर प्रशिक्षण के लिए प्रिंसिपलों के आठवें बैच को किया रवाना
Punjab Education Model
CM भगवंत मान ने सिंगापुर प्रशिक्षण के लिए प्रिंसिपलों के आठवें बैच को किया रवाना
भगवंत मान सरकार की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पंजाब में निवेश, रोजगार का नया दौर शुरू
punjab new industrial policy
भगवंत मान सरकार की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पंजाब में निवेश, रोजगार का नया दौर शुरू
खात्मे के और नजदीक पहुंचा 'लाल आतंक', तेलंगाना में 130 नक्सलियों ने किया सरेंडर
Telangana News in Hindi
खात्मे के और नजदीक पहुंचा 'लाल आतंक', तेलंगाना में 130 नक्सलियों ने किया सरेंडर
मिडिल ईस्ट की जंग के चलते क्या ठप हो गया मैंगलोर रिफाइनरी का काम? MRPL ने बताया सच
Mangalore Refinery
मिडिल ईस्ट की जंग के चलते क्या ठप हो गया मैंगलोर रिफाइनरी का काम? MRPL ने बताया सच
वो फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे और... ईरानी जहाज पर US हमले को लेकर क्या बोले जयशंकर
S Jaishankar
वो फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे और... ईरानी जहाज पर US हमले को लेकर क्या बोले जयशंकर
'बंगाल कमजोर किया तो दिल्ली सरकार गिरा देंगे...' CM ममता का भाजपा पर तीखा हमला
bengal elections
'बंगाल कमजोर किया तो दिल्ली सरकार गिरा देंगे...' CM ममता का भाजपा पर तीखा हमला
गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी
Ram Rahim
गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी