न रिंकू और न कुलदीप... फाइनल में कप्तान सूर्या ने उतारी ये खूंखार टीम, सारे कयासों पर फेर दिया पानी

T20 World Cup 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. न्यूजीलैंड ने रविवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. टीम इंडिया ने इस मुकाबले के लिए प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम एक फेरबदल के साथ उतरी है.

न रिंकू और न कुलदीप को मिला मौका

टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि अभिषेक शर्मा की जगह रिंकू सिंह और वरुण चक्रवर्ती की जगह कुलदीप यादव को मौका दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'पहले बल्लेबाजी करने पर खुशी हुई क्योंकि हम काफी अच्छा कर रहे हैं. सेमीफाइनल या फाइनल में रन बनाना हमेशा अच्छा होता है. यह नया वर्ल्ड कप है और हम इसके लिए उत्साहित हैं. उम्मीद है कि हम उनके खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करेंगे. हमारी टीम में कोई बदलवा नहीं है.'

Add Zee News as a Preferred Source

न्यूजीलैंड के कप्तान ने क्या कहा?

न्यूजीलैंड टीम में कोल मैककोन्ची के स्थान पर जैकब डफी को शामिल किया गया है. टॉस जीतने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने कहा, 'हम पहले गेंदबाजी करने जा रहे हैं. हम उन्हें एक ऐसे स्कोर पर रोकने की कोशिश करेंगे, जिसे हासिल किया जा सके. यह शानदार मौका है. लड़कों को इससे आत्मविश्वास मिलेगा. यह सबसे बड़ा मंच है. मैककॉन्ची के स्थान पर डफी खेल रहे हैं.'

भारत के पास इतिहास रचने का मौका

भारतीय टीम की निगाहें तीसरा टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने पर हैं, जबकि कीवी टीम खिताबी सूखा समाप्त करना चाहेगी. टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2007 का खिताब अपने नाम किया था. इसके बाद साल 2024 की ट्रॉफी जीती. वहीं, न्यूजीलैंड की टीम साल 2021 के फाइनल तक पहुंची, जहां ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध हार का सामना करना पड़ा था.

भारत की प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह.

न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन

टिम सीफर्ट (विकेट कीपर), फिन एलेन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, मिशेल सेंटनर (कप्तान), मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी.