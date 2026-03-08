Advertisement
trendingNow13133867
Hindi Newsक्रिकेटन रिंकू और न कुलदीप... फाइनल में कप्तान सूर्या ने उतारी ये खूंखार टीम, सारे कयासों पर फेर दिया पानी

न रिंकू और न कुलदीप... फाइनल में कप्तान सूर्या ने उतारी ये खूंखार टीम, सारे कयासों पर फेर दिया पानी

T20 World Cup 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. न्यूजीलैंड ने रविवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. टीम इंडिया ने इस मुकाबले के लिए प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम एक फेरबदल के साथ उतरी है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 08, 2026, 07:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

न रिंकू और न कुलदीप... फाइनल में कप्तान सूर्या ने उतारी ये खूंखार टीम, सारे कयासों पर फेर दिया पानी

T20 World Cup 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. न्यूजीलैंड ने रविवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. टीम इंडिया ने इस मुकाबले के लिए प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम एक फेरबदल के साथ उतरी है.

न रिंकू और न कुलदीप को मिला मौका

टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि अभिषेक शर्मा की जगह रिंकू सिंह और वरुण चक्रवर्ती की जगह कुलदीप यादव को मौका दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'पहले बल्लेबाजी करने पर खुशी हुई क्योंकि हम काफी अच्छा कर रहे हैं. सेमीफाइनल या फाइनल में रन बनाना हमेशा अच्छा होता है. यह नया वर्ल्ड कप है और हम इसके लिए उत्साहित हैं. उम्मीद है कि हम उनके खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करेंगे. हमारी टीम में कोई बदलवा नहीं है.'

Add Zee News as a Preferred Source

न्यूजीलैंड के कप्तान ने क्या कहा?

न्यूजीलैंड टीम में कोल मैककोन्ची के स्थान पर जैकब डफी को शामिल किया गया है. टॉस जीतने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने कहा, 'हम पहले गेंदबाजी करने जा रहे हैं. हम उन्हें एक ऐसे स्कोर पर रोकने की कोशिश करेंगे, जिसे हासिल किया जा सके. यह शानदार मौका है. लड़कों को इससे आत्मविश्वास मिलेगा. यह सबसे बड़ा मंच है. मैककॉन्ची के स्थान पर डफी खेल रहे हैं.'

भारत के पास इतिहास रचने का मौका

भारतीय टीम की निगाहें तीसरा टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने पर हैं, जबकि कीवी टीम खिताबी सूखा समाप्त करना चाहेगी. टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2007 का खिताब अपने नाम किया था. इसके बाद साल 2024 की ट्रॉफी जीती. वहीं, न्यूजीलैंड की टीम साल 2021 के फाइनल तक पहुंची, जहां ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध हार का सामना करना पड़ा था.

भारत की प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह.

न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन

टिम सीफर्ट (विकेट कीपर), फिन एलेन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, मिशेल सेंटनर (कप्तान), मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

पत्नी डॉक्टर, एक्सीडेंट में गई जान; खुद रुखसत होकर कई लोगों को जिंदगी दे गए अरविंद
Organ Donation
पत्नी डॉक्टर, एक्सीडेंट में गई जान; खुद रुखसत होकर कई लोगों को जिंदगी दे गए अरविंद
मिडिल ईस्ट में मचा कोहराम...कीमतों में लगी आग; भारत के पास तेल का कितना स्टॉक?
crude oil Stock
मिडिल ईस्ट में मचा कोहराम...कीमतों में लगी आग; भारत के पास तेल का कितना स्टॉक?
'ममता सरकार ने किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान', दिल्ली में गरजे PM मोदी
Narendra Modi
'ममता सरकार ने किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान', दिल्ली में गरजे PM मोदी
Women Day पर इस राज्य में महिलाओं की बल्ले-बल्ले, खाते में एक साथ आए 5000 रुपये
Odisha news
Women Day पर इस राज्य में महिलाओं की बल्ले-बल्ले, खाते में एक साथ आए 5000 रुपये
महिला दिवस पर सरकार का बड़ा ऐलान, पंजाब में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये
Punjab news
महिला दिवस पर सरकार का बड़ा ऐलान, पंजाब में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये
ईरान पर हमलों के बीच राहत भरी खबर! मिडिल ईस्ट से हुई 52 हजार भारतीयों की वापसी
MEA
ईरान पर हमलों के बीच राहत भरी खबर! मिडिल ईस्ट से हुई 52 हजार भारतीयों की वापसी
वॉशरूम में पानी नहीं, सड़कों पर कूड़ा... राष्ट्रपति के अपमान पर फंसी ममता सरकार
President Droupadi Murmu
वॉशरूम में पानी नहीं, सड़कों पर कूड़ा... राष्ट्रपति के अपमान पर फंसी ममता सरकार
‘अपने काम से काम रखें...’ डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर भड़के कमल हासन, खूब सुनाई खरी-खोटी
Kamal Haasan
‘अपने काम से काम रखें...’ डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर भड़के कमल हासन, खूब सुनाई खरी-खोटी
BJP राष्ट्रपति पद का कर रही गलत इस्तेमाल... ममता का भाजपा पर बड़ा आरोप
Bengal Elections 2026
BJP राष्ट्रपति पद का कर रही गलत इस्तेमाल... ममता का भाजपा पर बड़ा आरोप
औरत के पास लबो-रुख्सार और जुल्फों के अलावा भी बहुत कुछ है... हम कहां चूक रहे हैं?
Womens Day 2026
औरत के पास लबो-रुख्सार और जुल्फों के अलावा भी बहुत कुछ है... हम कहां चूक रहे हैं?