Hindi Newsक्रिकेटIND vs NZ: खिताब जीतना आसान नहीं...टीम इंडिया के सामने ये 3 बड़ी चुनौतियां, बदलना होगा इतिहास

IND vs NZ: खिताब जीतना आसान नहीं...टीम इंडिया के सामने ये 3 बड़ी चुनौतियां, बदलना होगा इतिहास

Three Big Challenges for Team India: टीम इंडिया ने लगातार दूसरी बार टी20 विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई है. अगर वो इस बार ट्रॉफी भी जीत लेती है तो इतिहास बन जाएगा. ऐसा पहले कोई भी टीम नहीं कर पाई है. हालांकि यह आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि टीम इंडिया के सामने वो टीम खड़ी है, जिसके खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में भारत कभी नहीं जीता. आइए जानते हैं वो तीन बड़ी चुनौतियां, जिनसे पार पाकर ही भारत खिताब जीत सकता है. 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 08, 2026, 06:29 AM IST
फोटो क्रेडिट- AI
फोटो क्रेडिट- AI

Three Big Challenges for Team India: टी20 विश्व कप 2026 में वो घड़ी आखिरकार आ गई, जिसका इंतजार पहले दिन से था. 8 मार्च यानी आज सबसे बड़ा मुकाबला फाइनल होना है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच शाम 7:00 बजे से खिताबी जंग लड़ी जाएगी. 19 साल के इतिहास में ये पहला मौका है जब दोनों टीमें फाइनल में भिड़ेंगी. टीम इंडिया तीसरी बार खिताब जीतने की फिराक में है, जबकि कीवी टीम को पहली ट्रॉफी का सूखा खत्म करना है. कीवियों को 2021 के टी20 विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था.

फाइनल से पहले जब हम टी-20 इंटरनेशनल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड देखते हैं तो टीम इंडिया का पलड़ा भारी दिखता है. दोनों देशों के बीच अब तक कुल 30 मुकाबले खेले गए हैं, इनमें से 16 मैच भारत ने जीते हैं, जबकि 11 में न्यूजीलैंड को जीत मिली है. 3 मैच टाई रहे. 2 में सुपर ओवर हुए और भारत ने जीते, जबकि एक बारिश के चलते धुल गया था. 

खास बात ये है कि घरेलू मैदान पर भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 16 में से 11 मुकाबले जीते हैं. ये आंकड़े भले ही टीम इंडिया के पक्ष में हैं, लेकिन भारत का खिताब जीतना आसान नहीं होने वाला है. मेन इन ब्लू के सामने फाइनल में 3 बड़ी चुनौतियां हैं, जिनसे निपटना आसान नहीं होगा. आइए एक-एक करके जानते हैं.

पहली चुनौती- अहमदाबाद में आईसीसी फाइनल जीतने की चुनौती

अहमदाबाद का मैदान टीम इंडिया के लिए अनलकी रहा है. यहां भारत एक भी आईसीसी फाइनल नहीं जीत पाया. आखिरी बार उसने 2023 के वनडे विश्व कप का फाइनल यहीं खेला था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मार ली थी. पिछले छह सालों में भारत ने यहां वर्ल्ड कप 2023 से अब तक 4 अलग-अलग टूर्नामेंट में कुल 32 मैच खेले हैं, जिनमें से उसे 2 बार हार मिली. ये दो हार बड़े मैचों में ही आई हैं. पहली तो 2023 का फाइनल था, जबकि दूसरी इसी एडिशन के सुपर 8 मुकाबले में मिली थी, जब अफ्रीका ने हमें 76 रनों से मात दी थी. मतलब बड़े मैचों में इस मैदान पर टीम इंडिया जीत नहीं पाती. अब उसके सामने इस तिलिस्म को तोड़ने की चुनौती है.

दूसरी चुनौती- न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का सिलसिला तोड़ना होगा

टीम इंडिया के सामने दूसरी चुनौती न्यूजीलैंड की टीम है. टी20 विश्व कप के इतिहास में भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज तक 3 बार टक्कर हुई है और तीनों बार कीवी टीम ने बाजी मारी. सबसे पहले उसने 2007 में 10 रनों से हराया था, फिर 2016 में भारत को 47 रनों से मात दी थी. इसके बाद 2021 में 8 विकेट से बाजी मारी थी. टीम इंडिया जब-जब इस टूर्नामेंट में कीवियों के सामने आई तो उसे मुंह की खानी पड़ी है. अब देखना होगा कि टीम इंडिया इस बार ये हार का सिलसिला तोड़ पाती है या नहीं.

तीसरी चुनौती- रविवार का इतिहास बदल पाएगी सूर्या ब्रिगेड

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया के सामने रविवार का इतिहास बदलने की चुनौती भी है. इतिहास बताता है कि भारतीय टीम ने अब तक लिमिटेड ओवर्स में जितने भी ICC टूर्नामेंट के नॉकआउट्स और फाइनल रविवार के दिन खेले हैं, उनमें से भारत को सिर्फ एक जीत नसीब हुई है. 

भारत ने रविवार के दिन नॉकआउट ट्रॉफी 2000, वर्ल्ड कप 2003, टी20 वर्ल्ड कप 2014, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 गंवाई है. वहीं 1983 विश्व कप और 2011 का वनडे विश्व कप और 2024 का टी20 विश्व कप का फाइनल शनिवार को हुआ था, जिसमें टीम इंडिया खिताब जीतने में सफल रही है. भारत को सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में रविवार के दिन फाइनल में जीत मिली थी. अब देखना होगा कि क्या भारत रविवार के दिन खिताब जीत पाता है या नहीं.

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...

T20 World Cup Final 2026

