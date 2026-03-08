Advertisement
IND vs NZ Final: टॉस जीतकर क्या करना सही? इतने रन बना दिए तो ट्रॉफी पक्की! ये रहा फाइनल जीतने का फॉर्मूला

IND vs NZ Final: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच खेला जाएगा. ये हाई वोल्टेज मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. फाइनल में एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है. आइए जानते हैं कि पिच का मिजाज कैसा रहेगा.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 08, 2026, 04:37 PM IST
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में टॉस जीतकर क्या करना सही? (PHOTO- BCCI)
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में टॉस जीतकर क्या करना सही? (PHOTO- BCCI)

IND vs NZ Final: 29 दिन और 54 मैचों के बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे अहम मुकाबला दस्तक देने को तैयार है. रविवार (आज) को भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच खेला जाएगा. दुनियाभर के क्रिकेट फैंस इस हाई वोल्टेज मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फैंस ये भी जानने को उत्साहित हैं कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले फाइनल में पिच का मिजाज कैसा होगा? वहीं, इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करते हुए कितने रन बनाने होंगे.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच के लिए पिच पर काली और लाल मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है. लाल मिट्टी की मात्रा ज्यादा है और यही वजह है कि फाइनल में एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है.

टॉस जीतकर क्या करना सही होगा?

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ने अभी तक 10 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. 7 में उन्हें जीत मिली है, जबकि 3 में हार का सामना करना पड़ा है. इस टूर्नामेंट में जब इस मैदान पर सूर्या एंड कंपनी आखिरी बार उतरी थी तब सुपर-8 मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारत को बुरी तरह हराया था. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला सही साबित हो सकता है. ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब तक इस मैदान पर 17 T20I खेले गए हैं. 11 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम को जीत मिली है, जबकि 6 बार चेज करने वाली टीम मैच जीतने में सफल हुई है. वैसे भी आईसीसी टूर्नामेंट के इतिहास को देखें तो फाइनल में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना ही सही माना जाता है.

फाइनल में क्या होगा विनिंग टोटल?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए औसतन स्कोर 182 का रहा है. हालांकि, फाइनल मुकाबला फ्रेश पिच पर होगा, इसका मतलब है कि लाल मिट्टी पर उछाल मौजूद होगी, जिसका फायदा तेज गेंदबाज और बल्लेबाज को मिला. इस पिच पर रनों की बरसात हो सकती है.  काली मिट्टी का उपयोग कम किया गया है, इसके चलता स्पिनरों को ज्यादा मदद नहीं मिलेगी. तेज गेंदबाजों को शुरुआत में 1-2 ओवर मदद मिलने की उम्मीद है. 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है. इसके बाद स्कोरबोर्ड पर 190-200 रन विनिंग टोटल साबित हो सकता है. फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में 200 रनों के टारगेट का पीछा करना आसान नहीं होगा.

