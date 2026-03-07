फाइनल से पहले शोएब अख्तर ने कुरेदे टीम इंडिया के पुराने जख्म, कहा- न्यूजीलैंड टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में...

T20 World Cup 2026: पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल से पहले टीम इंडिया के पुराने जख्म कुरेदे हैं. टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल कल यानी रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है. यह मैच शाम 7:00 बजे से शुरू होगा. भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल से पहले शोएब अख्तर ने टीम इंडिया को तीन साल पहले 2023 वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार की याद दिलाई है. शोएब अख्तर ने यह भी कहा कि भारत इस मैच में साफ तौर पर फेवरेट के तौर पर शुरू करेगा, लेकिन क्रिकेट के लिए, वह सच में चाहते हैं कि न्यूजीलैंड अपना गेम बेहतर करे और पहली बार टी20 वर्ल्ड कप का टाइटल जीते.

शोएब अख्तर ने कुरेदे टीम इंडिया के पुराने जख्म

शोएब अख्तर ने टैपमैड शो ‘गेम ऑन है’ में कहा, 'अगर अहमदाबाद का विकेट पकड़ वाला है और अगर यह स्पिनरों के लिए फायदेमंद है, तो पार स्कोर 200 या 175 के आसपास होगा. एक सुरक्षित स्कोर 200 या उससे ज्यादा होगा. अब, क्या न्यूजीलैंड भारत के खिलाफ 250 या 225 रन बना पाएगा? अगर वे ऐसा करते हैं, तो भारत पर काफी दबाव होगा. यह भी साफ है कि भारत भी पूरी तरह से तैयार होकर आएगा.'

'न्यूजीलैंड यह टी20 वर्ल्ड कप जीत जाए'

शोएब अख्तर ने कहा कि भारत पर उम्मीदों का बोझ होगा और इसलिए न्यूजीलैंड इसी बात का फायदा उठा सकता है. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड भारत के सामने दब सकता है, लेकिन भारत पर 1.5 अरब लोगों का दबाव भी है. वे अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया से 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल भी हार चुके हैं. मुझे लगता है कि इन सब में भारत ही विजेता होगा, लेकिन क्रिकेट के लिए, अब समय आ गया है कि न्यूजीलैंड यह टी20 वर्ल्ड कप जीत जाए.'

न्यूजीलैंड के पास भारत को दबाव में लाने की ताकत

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज उमर गुल ने शोएब अख्तर से सहमति जताते हुए कहा कि न्यूजीलैंड के पास रविवार को होने वाले T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत को दबाव में लाने की ताकत है. उन्होंने कहा, 'न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक ज्यादा मजबूत लग रहा है. अपनी ज्यादा आबादी की वजह से भारत पर दबाव पड़ सकता है. न्यूजीलैंड ने हाल ही में भारत में एक सीरीज जीती है, उन्हें स्पिन ट्रैक का अनुभव है, और भारत भी सोच सकता है कि इन लोगों ने हमारे खिलाफ अच्छा खेला और हमें हरा दिया. न्यूजीलैंड को भरोसा होगा. यह एक अच्छा फाइनल होगा.'