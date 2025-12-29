IND vs NZ सीरीज की टिकट बुकिंग कब होगी शुरू? तीसरे ODI में मिलेगी छूट, स्टूडेंट्स की बल्ले-बल्ले

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटIND vs NZ सीरीज की टिकट बुकिंग कब होगी शुरू? तीसरे ODI में मिलेगी छूट, स्टूडेंट्स की बल्ले-बल्ले

IND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 11 जनवरी से तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. मध्यप्रदेश के होल्कर स्टेडियम में 18 जनवरी को सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा. 31 दिसंबर से टिकटों की बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी. आखिरी मैच में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एमपीसीए) छात्रों और दिव्यांग दर्शकों के लिए छूट दी है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 29, 2025, 08:23 PM IST
IND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 11 जनवरी से तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. मध्यप्रदेश के होल्कर स्टेडियम में 18 जनवरी को सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा. 31 दिसंबर से टिकटों की बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी. आखिरी मैच में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एमपीसीए) छात्रों और दिव्यांग दर्शकों के लिए छूट दी है. एमपीसीए ने पुष्टि की है कि इस मुकाबले के लिए टिकट सिर्फ ऑनलाइन बेचे जाएंगे. 

स्टूडेंट्स को किस स्टैंड के लिए मिलेगी टिकट

छात्रों के लिए रियायती टिकट ईस्ट स्टैंड (लोअर/सेकेंड फ्लोर) के लिए उपलब्ध होंगे. प्रत्येक छात्र को 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर सिर्फ ऑनलाइन सिस्टम के जरिए एक टिकट मिलेगा. एमपीसीए ने 'डिस्ट्रिक्ट बाय जोमैटो' को आधिकारिक ऑनलाइन टिकटिंग एजेंसी बनाया है. टिकट सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही मिलेंगे. रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर 2025 को सुबह 11 बजे शुरू होगा.

1 जनवरी 2026 शाम 5 बजे तक रहेगा ओपन

रजिस्ट्रेशन टिकट कोटा पूरा होने तक या 1 जनवरी 2026 को शाम 5.00 बजे तक खुला रहेगा. इन रियायती टिकटों को बेचने की प्रक्रिया दो चरणों में होगी. पहले चरण में जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. वहीं, दूसरे चरण में, दस्तावेजों की जांच एमपीसीए द्वारा की जाएगी और उन्हें मंजूरी या अस्वीकार किया जाएगा. डॉक्यूमेंट्स मंजूर होने पर, आवेदक को एक व्हाट्सएप मैसेज या ई-मेल के जरिए पेमेंट करने का लिंक मिलेगा. सफल पेमेंट के बाद, उन्हें टिकट बुकिंग कन्फर्मेशन मिलेगा। इसके बाद टिकट को कूरियर से डिलीवर किया जाएगा.

कितना होगा प्राइज?

छात्रों को छूट के तौर पर टिकट का प्राइज ईस्ट स्टैंड लोअर के लिए 750 रुपये और ईस्ट स्टैंड (सेकेंड फ्लोर) के लिए 950 रुपये तय की गई हैं. वहीं, दिव्यांग दर्शकों के लिए भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई गई है. इसके लिए टिकट की कीमत 300 रुपये है. इन दर्शकों को नॉर्थ-ईस्ट गैलरी में जगह दी जाएगी. सिर्फ वही व्यक्ति टिकट खरीद सकता है जिसके पास सक्षम सरकारी अधिकारी (सिविल सर्जन) से अक्षमता का 'मान्य' प्रमाण पत्र हो. यह प्रमाण पत्र एमपीसीए रिकॉर्ड के लिए लिंक पर अपलोड करना होगा. जिन्हें व्हीलचेयर की जरूरत है, उन्हें 'व्हीलचेयर टिकट' खरीदना होगा. इस बीच, मैच के लिए जनरल टिकट की कीमतें अलग-अलग स्टैंड और पवेलियन लेवल के हिसाब से 800 रुपये से 7,000 रुपये तक हैं.

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा.

Ind vs NZ

