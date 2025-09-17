Asia Cup 2025: ओमान के खिलाफ मुकाबले में रेस्ट पर रहेंगे बुमराह, इस खूंखार तेज गेंदबाज को मौका मिलना तय!

टीम इंडिया एशिया कप 2025 के सुपर-4 स्टेज के लिए क्वालीफाई कर चुकी है. सुपर-4 के मुकाबलों से पहले भारत को अपना आखिरी ग्रुप मैच ओमान के खिलाफ खेलना है. इससे पहले एक बड़ी खबर सामने आई है कि जसप्रीत बुमराह को इस मुकाबले से रेस्ट दिया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो एक घातक गेंदबाज के प्लेइंग-11 में आने की पूरी संभावना है, जिन्हें शुरुआती दो मैचों में मौका नहीं मिला.

टीम इंडिया एशिया कप 2025 के सुपर-4 स्टेज के लिए क्वालीफाई कर चुकी है. भारत ने पहले यूएई और फिर पाकिस्तान को करारी शिकस्त देकर सुपर-4 में जगह बनाई. सुपर-4 के मुकाबलों से पहले भारत को अपना आखिरी ग्रुप मैच ओमान के खिलाफ खेलना है. इससे पहले एक बड़ी खबर सामने आई है कि जसप्रीत बुमराह को इस मुकाबले से रेस्ट दिया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो एक घातक गेंदबाज के प्लेइंग-11 में आने की पूरी संभावना है, जिन्हें शुरुआती दो मैचों में मौका नहीं मिला. बुमराह को मिल सकता है रेस्ट भारत अपनी एशिया कप की आखिरी ग्रुप-स्टेज मैच में ओमान के खिलाफ जसप्रीत बुमराह को आराम देने की सोच रहा है. पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, टीम सुपर फोर के मुश्किल मैचों से पहले अपने मुख्य गेंदबाज को तरोताजा रखना चाहती है. भारत ने 9 सितंबर को मेजबान यूएई के खिलाफ 9 विकेट से जीतकर एशिया कप 2025 की शुरुआत की थी. इसके 5 दिन बाद उन्होंने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया और एक मैच बाकी रहते हुए अपने ग्रुप में टॉप पर जगह बनाई. 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ उनका आखिरी लीग मैच अब बस एक औपचारिकता है, क्योंकि सुपर फोर के लिए उनकी जगह पहले ही पक्की हो चुकी है. सूर्यकुमार यादव की टीम ने यह जगह आसानी से हासिल कर ली है. बुमराह को आराम देने का भारत का फैसला सही है, क्योंकि अगर टीम फाइनल तक पहुंचती है तो उन्हें 7 दिनों में 4 मैच खेलने पड़ सकते हैं. इसलिए, उनके काम के बोझ को संभालना जरूरी है. 30 साल के इस तेज गेंदबाज का फॉर्म शानदार है. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 28 रन देकर दो विकेट लिए और इस तरह वह भुवनेश्वर कुमार को पीछे छोड़कर टी20 इंटरनेशनल में भारत के चौथे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. 72 मैचों में उन्होंने 17.67 की औसत और 6.29 की इकॉनमी से 92 विकेट लिए हैं. इस गेंदबाज को मौका मिलना तय! अगर बुमराह ओमान के खिलाफ रेस्ट पर रहते हैं तो इस फॉर्मेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज अर्शदीप सिंह के प्लेइंग-11 में आने की पूरी संभावना है. हालांकि, अर्शदीप सिंह के अलावा हर्षित राणा भी इस रेस में हैं. अर्शदीप के लिए यह मैच खास महत्व रखता है. उनके चयन से न केवल भारत की गेंदबाजी मजबूत होगी, बल्कि उन्हें अपने करियर का एक बड़ा पड़ाव पार करने का मौका भी मिलेगा. वह 100 टी20 इंटरनेशनल विकेट पूरे करने से सिर्फ एक विकेट दूर हैं. ओमान के खिलाफ मैच भारतीय बल्लेबाजों को क्रीज पर ज्यादा समय बिताने का मौका देगा. यूएई और पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत से कुछ टॉप और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को पर्याप्त अभ्यास नहीं मिल पाया था, जिसे टीम सुपर फोर के मुश्किल मैचों से पहले ठीक करना चाहती है. पाकिस्तान के खिलाफ 18 रन देकर 3 विकेट लेने के बाद कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन को पीछे छोड़कर भारत के टी20आई में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों की लिस्ट में छठे स्थान पर आ गए हैं. 42 मैचों में 76 विकेट के साथ, वह अगले हफ्ते और भी मजबूत टीमों का सामना करने के लिए भारत को मजबूती देते हैं.