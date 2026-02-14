IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान के बीच 5 बड़े विवाद, आपा खोकर मैदान पर भिड़ गए थे खिलाड़ी

भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का महामुकाबला कल यानी रविवार 15 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप में अभी तक 8 मैच खेले गए हैं. इन 8 मुकाबलों में से 7 मैच भारत ने और 1 मैच पाकिस्तान ने जीता है. टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एकमात्र जीत 2021 टी20 वर्ल्ड कप में मिली थी. तब पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया था.
भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का महामुकाबला कल यानी रविवार 15 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप में अभी तक 8 मैच खेले गए हैं. इन 8 मुकाबलों में से 7 मैच भारत ने और 1 मैच पाकिस्तान ने जीता है. टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एकमात्र जीत 2021 टी20 वर्ल्ड कप में मिली थी. तब पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया था. टी20 इंटरनेशनल की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तक 16 मैच खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 13 मुकाबले जीते हैं. वहीं, 3 मैचों में पाकिस्तान ने बाजी मारी है. भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच मैच से ज्यादा विवाद काफी चर्चा में रहे हैं. आइए एक नजर डालते हैं भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच 5 बड़े विवादों पर.
1. गौतम गंभीर बनाम कामरान अकमल
पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल एक बार गौतम गंभीर से भिड़ गए थे. इन दोनों खिलाड़ियों के बीच मैदान पर जमकर बहस हुई थी. 2010 एशिया कप के दौरान पाकिस्तानी विकेटकीपर कामरान अकमल बैटिंग कर रहे गौतम गंभीर के खिलाफ बेवजह अपील कर उन्हें परेशान कर रहे थे. तब गंभीर और अकमल के बीच खूब बहस हुई. आखिरकार धोनी को बीच बचाव करना पड़ा.
2. हरभजन सिंह बनाम शोएब अख्तर
2010 एशिया कप में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में आखिरी 7 गेंद में जीत के लिए 7 रन बनाने थे. ऐसे में शोएब अख्तर ने हरभजन सिंह को परेशान करने वाली गेंद डालने के बाद जैसे ही उन्हें उकसाया. इन दोनों के बीच मैदान पर जमकर बहस शुरु हो गई. हरभजन सिंह ने इसके बाद आमिर की गेंद पर छक्का जड़कर भारत को जीत दिला दी. जीत दिलाने के बाद हरभजन सिंह ने शोएब अख्तर को भी अपना आक्रामक रूप दिखाया.
3. गौतम गंभीर बनाम शाहिद अफरीदी
साल 2007 में जब पाकिस्तान की टीम भारत दौरे पर आई थी तब 5 वनडे मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबला कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला गया था जिसमें गौतम गंभीर और शाहिद अफरीदी के बीच जमकर गाली गलौच गई थी. गंभीर, शाहिद की गेंद पर सिंगल के लिए दौड़ रहे थे. दोनों की टक्कर हुई और गंभीर को लगा कि अफरीदी ने जानबूझकर ऐसा किया है. उसके बाद दोनों में बहस होने लगी.
4. राहुल द्रविड़ बनाम शोएब अख्तर
2004 चैंपियंस ट्रॉफी के भारत-पाक मैच के दौरान बर्मिंघम में राहुल द्रविड़ पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर से भिड़ गए. राहुल द्रविड़ ने शोएब अख्तर की गेंद बाउंड्री की तरफ भेजी. इसी बीच द्रविड़ दो रन तेजी से दौड़ने को भागे, लेकिन इसी बीच अख्तर उनके बीच में खड़े हो गए. द्रविड़ रन पूरा करने में शोएब से टकरा गए, जो गेंद देख रहे थे. इस बात से झल्लाए राहुल द्रविड़ ने अख्तर को रन लेने वाले रास्ते से हटने को कहा. वहीं, शोएब को गुस्सा आ गया और उन्होंने द्रविड़ को कुछ कह दिया. राहुल द्रविड़ शोएब के पास चले गए. विवाद को बढ़ते हुए पाकिस्तान के कप्तान इंजमाम उल हक ने देखा तो अंपायर के साथ मिलकर दोनों को अलग-अलग किया. हालांकि ये मैच पाकिस्तान तीन विकेट से जीत गया था. पहले बैटिंग करते हुए भारत ने राहुल द्रविड़ की 67 रन और अजीत अगरकर की 47 रन की पारी की मदद से 200 रन बनाए थे. पाकिस्तान ने यूसुफ योहाना की 81 रन की पारी की बदौलत आखिरी ओवर में 4 गेंद शेष रहते जीत लिया था.
5. अफरीदी ने धोनी को दी थी गाली
साल 2005 में जब पाकिस्तान की टीम भारत दौरे पर आई थी, तब 6 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला गया था. इस मैच के दौरान शाहिद अफरीदी ने महेंद्र सिंह धोनी के सामने जमकर गाली-गलौच की थी. 5 अप्रैल 2005 को विशाखापट्टनम में भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा था. धोनी के करियर का ये पांचवां ही वनडे मैच था. इस दौरान माही ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी. धोनी ने नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए 123 गेंदों पर 148 रन बनाए थे. इंटरनेशनल क्रिकेट में यह धोनी का पहला शतक था. धोनी ने अपनी इस पारी में 15 चौके और 4 छक्के लगाए. मैच के दौरान महेंद्र सिंह धोनी ध्यान भटकाने के इरादे से शाहिद अफरीदी ने उनको गंदी गालियां दीं. यह घटना भारतीय पारी के नौवें ओवर की है जब शाहिद अफरीदी ने महेंद्र सिंह धोनी पर प्रेशर बनाने के मकसद से LBW की फेक अपील की थी. अंपायर ने भी शाहिद अफरीदी की अपील को खारिज कर दिया. महेंद्र सिंह धोनी ने इसके बाद एक्स्ट्रा कवर पर शाहिद अफरीदी को एक जोरदार चौका जड़ दिया. शाहिद अफरीदी इससे काफी बौखला गए और उन्होंने धोनी को गंदी गालियां दीं. महेंद्र सिंह धोनी ने इसके बाद रिएक्ट नहीं किया और शाहिद अफरीदी की हरकत का जवाब छक्के के साथ दिया. शाहिद अफरीदी के इस ओवर की पांचवीं गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच से छक्का जड़ दिया. इसके बाद शाहिद अफरीदी की बोलती बंद हो गई और उनका चेहरा भी उतर गया.