एशिया कप 2025 में भारत से दूसरी बार पिटा पाकिस्तान, घनघोर बेइज्जती करते हुए फैंस ने बेरहमी से किया ट्रोल

भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए सुपर 4 के दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने पाक को रौंद कर रख दिया. भारत ने जबरदस्त मुकाबले में 6 विकेट से जीत हासिल की. भारतीय टीम की तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने टीम को जीत दिलाने में अहम रोल अदा किया. भारत के खिलाफ मिली करारी हार के बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जमकर ट्रोल किया और कई बातें कही.
फैंस ने किया बेरहमी से ट्रोल
भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच के बाद लोगों के तरह-तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं. इसी बीच एक फैन अपने x अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा, ' भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ भले ही मुकाबला जीत लिया हो, लेकिन मक्कार खिलाड़ियों ने एक बार फिर हमें चिढ़ाने का प्रयास किया.' ये सिलसिला यहीं नहीं थमता और भी कई फैंस सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को जमकर ट्रोल करते दिखे. फैंस तरह-तरह की बातें बोलते हुए नजर आए. ये दूसरा मौका है जब भारत ने पाकिस्तान को हराया. महज 8 दिनों के भीतर दो बार पाक को शिकस्त का सामना करना पड़ा.
कप्तान सूर्या का बयान
लड़के जिस तरीके से मैच में जिम्मेदारी उठा रहे हैं उससे मेरा काम और भी ज्यादा आसान हो गया है. लड़के बेहतर प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं साथ में उन्होंने मेरा भी काम आसान बना दिया है. सूर्या ने अभिषेक और शुभमन की जमकर तारीफ की. सूर्या ने कहा, "दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं और दोनों का आग और बर्फ जैसा कॉम्बिनेशन है." वह जसप्रीत बुमराह का भी बचाव करते हुए बोले बुमराह भी इंसान हैं रोज एक जैसा नहीं खेल सकते हैं.
7 गेंद रहते किया फतह
पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 171 रन बना दिए थे. पाकिस्तान की तरफ से साहिबजादा फरहान ने 45 गेंदों में 58 रनों की पारी खेलते हुए 5 चौके और 3 छक्के लगाए. साथ ही आखिरी में फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज के 21, 20 रनों के योगदान से पाकिस्तान ने भारतीय टीम के सामने 172 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया, जिसके जवाब में टीम इंडिया ने मुकाबला 7 गेंद रहते जीत लिया. भारतीय टीम की ओर से अभिषेक ने सबसे ज्यादा 74 और गिल ने 47 रन बनाए. फिर आखिर में तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने टीम इंडिया को जीत दिलाई.