पाकिस्तान को इतना टारगेट दिया तो दुबई में भारत की जीत पक्की, मैदान पर पिट-पिटाकर शर्मसार होगा पड़ोसी मुल्क

Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का महामुकाबला चंद घंटों के अंदर ही शुरू होगा. यह मैच आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा. पाकिस्तान के खिलाफ इस एशिया कप 2025 के मैच में भारत जीत का प्रबल दावेदार है. पाकिस्तान के मुकाबले टीम इंडिया कहीं बेहतर और मजबूत टीम है. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दुबई के मैदान पर भारत पहले बल्लेबाजी करते हुए कम से कम कितने रन का स्कोर बनाए, जिससे पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उसकी जीत 100% तय हो जाएगी. भारत को इसके लिए पाकिस्तान के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करना होगा.

पाकिस्तान को इतना टारगेट दिया तो दुबई में भारत की जीत पक्की

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज तक कभी भी T20I में 185 या उससे ज्यादा रनों का टारगेट चेज नहीं हुआ है. इसका मतलब है कि भारत अगर 185 रन का आंकड़ा पार करता है और 190 रन तक पहुंचता है तो पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उसकी जीत के चांस लगभग 90-100 प्रतिशत हो जाएंगे. इस मैदान पर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर सबसे बड़े सफल रनचेज की बात करें तो यह रिकॉर्ड श्रीलंका के नाम पर है. श्रीलंका ने 1 सितंबर 2022 को दुबई क्रिकेट स्टेडियम में 184 रन का टारगेट चेज करते हुए बांग्लादेश को 2 विकेट से मात दी थी. दुबई क्रिकेट स्टेडियम में आज तक कभी भी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 185 या उससे ज्यादा रनों का टारगेट चेज नहीं हुआ है.

दुबई क्रिकेट स्टेडियम में T20I में सबसे सफल रन चेज

1. 184/8 (टारगेट 184) - श्रीलंका ने बांग्लादेश को 2 विकेट से हराया (2022)

2. 182/5 (टारगेट 182) - पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेट से हराया (2022)

3. 183/5 (टारगेट 180) - अफगानिस्तान ने UAE को 5 विकेट से हराया (2016)

4. 177/5 (टारगेट 177) - ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया (2021)

5. 174/4 (टारगेट 174) - श्रीलंका ने भारत को 6 विकेट से हराया (2022)

कितना टारगेट काफी रहेगा?

भारत अगर पाकिस्तान को 185-190 का टारगेट देता है, तो उसकी जीत लगभग पक्की हो जाएगी. जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल के सामने पाकिस्तान के लिए 185 से 190 रनों का टारगेट चेज करना बहुत मुश्किल होगा. टीम इंडिया ने 23 फरवरी 2025 को दुबई के मैदान पर पाकिस्तान को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मैच में 6 विकेट से हराया था. पाकिस्तान के खिलाफ उस मैच में विराट कोहली ने नाबाद शतक लगाकर प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता था और श्रेयस अय्यर ने 67 गेंदों में 56 रन बनाए थे.

सुपर-4 में जगह बना लेगा भारत

पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के मैच में भारत अगर आज जीत दर्ज करता है तो वह सुपर फोर में जगह पक्की कर लेगा. दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच पहला T20I मैच 24 अक्टूबर 2021 को खेला गया था. भारत के खिलाफ उस टी20 वर्ल्ड कप 2021 के मुकाबले में बाबर आजम की अगुवाई वाली पाकिस्तानी टीम ने 17.5 ओवर में 152 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 10 विकेट से शानदार जीत हासिल की थी. इसके बाद दुबई में एशिया कप के 2022 के दौरान भारत और पाकिस्तान दो बार आमने-सामने हुए और दोनों टीमों ने एक-एक मैच जीता.