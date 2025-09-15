भारत से हारने के बाद मुंह छिपाते दिखे पाकिस्तानी कप्तान, मैच के बाद किया कुछ ऐसा काम
भारत से हारने के बाद मुंह छिपाते दिखे पाकिस्तानी कप्तान, मैच के बाद किया कुछ ऐसा काम

India vs Pakistan: भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 के मैच में रविवार को बुरी तरह हारने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अगा अली मुंह छिपाते दिखे. टीम इंडिया के खिलाफ 7 विकेट से मैच हारने के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान अगा अली की हिम्मत नहीं हुई कि वह पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कदम रख पाएं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 15, 2025, 07:06 AM IST
भारत से हारने के बाद मुंह छिपाते दिखे पाकिस्तानी कप्तान, मैच के बाद किया कुछ ऐसा काम

India vs Pakistan: भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 के मैच में रविवार को बुरी तरह हारने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अगा अली मुंह छिपाते दिखे. टीम इंडिया के खिलाफ 7 विकेट से मैच हारने के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान अगा अली की हिम्मत नहीं हुई कि वह पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कदम रख पाएं. बता दें कि रविवार को दुबई में यह महामुकाबला जीतने के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ कोई हाथ नहीं मिलाया है. मैच खत्म होने के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ी सीधे ड्रेसिंग रूम चले गए. भारत ने 128 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 25 गेंद बाकी रहते पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया.

भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की निकाल दी हेकड़ी

पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को 7 विकेट से मैच जीतने के बाद भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव और ऑलराउंडर शिवम दुबे पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाए बिना मैदान से बाहर चले गए. ऐसा करके टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ित परिवारों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई. मैच के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान अगा अली पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कदम नहीं रख पाए.

भारत से हारने के बाद मुंह छिपाते दिखे पाकिस्तानी कप्तान

भारत के खिलाफ मैच हारने के बाद पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कप्तान सलमान आगा की अनुपस्थिति के कारणों पर चर्चा की. पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन ने कहा कि यह कदम भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और भारतीय टीम द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार करने के कारण उठाया गया. माइक हेसन ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'मुझे लगता है कि जो हुआ वो बस एक फ्लो में हुआ. हम मैच के अंत में बातचीत करने और हाथ मिलाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बस यहीं मैच का अंत हो गया.'

मैच विवादों में घिरा हुआ था

यह मैच विवादों में घिरा हुआ था, क्योंकि इसी साल अप्रैल में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ गया था, जिसके कारण भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था. मैच से पहले भी टॉस के दौरान सलमान आगा और सूर्यकुमार यादव ने हाथ नहीं मिलाया. मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी हाथ मिलाने के लिए लाइन में खड़े हुए, लेकिन भारतीय खिलाड़ी मौजूद नहीं थे. भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में टीम इंडिया की जीत को भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया है.

सूर्यकुमार यादव ने बढ़ाया देश का मान

मैच के बाद बोलते हुए सूर्यकुमार यादव ने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम इस साल अप्रैल में हुए दुर्भाग्यपूर्ण आतंकवादी हमले के पीड़ितों के साथ एकजुटता से खड़ी है. भारतीय कप्तान ने कहा, 'बस कुछ कहना चाहता था. यह बिलकुल सही मौका था. हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं. हम अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं. इस जीत को हम अपने सभी सशस्त्र बलों को समर्पित करना चाहते हैं, जिन्होंने अदम्य साहस दिखाया. उम्मीद है कि वे हमें प्रेरित करते रहेंगे और जब भी हमें मौका मिलेगा, हम उन्हें मैदान पर मुस्कुराने का और भी कारण देंगे.'

