दुनिया फिर देखेगी भारत की ताकत, पाकिस्तान को पीटने के लिए तैयार टीम इंडिया, पड़ोसियों की होगी ग्लोबल बेइज्जती

Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच एशिया कप 2025 का Super Fours मुकाबला कल यानी रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. दो चिर प्रतिद्वंद्वी देशों के बीच यह महामुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा. भारत ने मौजूदा एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में जीत की हैट्रिक लगाई है. संयुक्त अरब अमीरात (UAE), पाकिस्तान और ओमान को हराकर भारत ग्रुप-A की पॉइंट्स टेबल में टॉप टीम रही है. भारत ने ग्रुप स्टेज में अजेय रहते हुए एशिया कप 2025 के Super Fours में जगह बनाई है.

पाकिस्तान को पीटने के लिए तैयार भारत

भारत अब एक बार फिर पाकिस्तान को पीटने के लिए तैयार है. पूरी दुनिया दोबारा भारत की ताकत को देखेगी. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया सलमान अली आगा की लीडरशिप वाली पाकिस्तानी टीम को हराकर उसे कभी नहीं भूलने वाला घाव देगी. बता दें कि भारत और पाकिस्तान की टीमें जिस भी टूर्नामेंट में खेलें और दुनिया के किसी भी वेन्यू पर मैच हो, इस पर दुनियाभर के क्रिकेट फैंस की नजर रहती है. लंबे समय से भारतीय टीम का पाकिस्तान पर दबदबा रहा है. एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में भारत और पाकिस्तान की टीमें 4 बार एक-दूसरे के सामने आई हैं. 3 मैचों में भारत को जीत मिली है, जबकि 1 मैच में पाकिस्तान विजेता रहा था.

भारत का पाकिस्तान पर दबदबा

भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 फॉर्मेट के अब तक 14 मैच खेले गए हैं. इसमें 11 मैचों में भारतीय टीम विजेता रही है. 3 मैच पाकिस्तान जीता है. बता दें कि एशिया कप 2025 में 14 सितंबर को 7 विकेट से जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था. इस घटना के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जमकर किरकिरी हुई थी. पाकिस्तान क्रिकेट टीम बदले की आग में जल रही है. भारत को ऐसे में इस टीम से सावधान रहना होगा. टीम इंडिया को एशिया कप के Super Fours में किसी भी टीम को हल्के में लेने से बचना होगा.

Super Fours में भारत के मैच कब-कब?

एशिया कप 2025 में भारत सुपर-4 के अपने पहले मैच में 21 सितंबर को यानी कल पाकिस्तान के खिलाफ उतरेगा. टी20 क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी रहा है. टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के विरुद्ध 7 विकेट से जीत दर्ज कर चुकी है. 24 सितंबर को टीम इंडिया के सामने बांग्लादेश की चुनौती होगी. भारत ने इस टीम के खिलाफ 17 में से 16 मुकाबले जीते हैं. वहीं, 26 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ होने वाले मुकाबले में टीम इंडिया 13-8 के रिकॉर्ड के साथ उतरेगा, लेकिन सुपर-4 एक ऐसा स्टेज है, जहां टीम इंडिया के पास प्रयोग का बिल्कुल भी मौका नहीं होगा.

भारत बनाम पाकिस्तान सुपर 4 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

जो फैंस ऑनलाइन देखना चाहते हैं, वे भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 के सुपर 4 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLiv ऐप और वेबसाइट के साथ-साथ FanCode पर भी देख सकते हैं. चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 सुपर 4 मुकाबले का भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर सीधा प्रसारण किया जाएगा.

दोनों टीमें

भारत

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, रिंकू सिंह.

पाकिस्तान

सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम.